Ministrstvo prejelo zahtevek za revizijo javnega naročila za nakup hitrih testov

K sodelovanju na javnem naročilu ministrstva za zdravje za dobavo hitrih testov je bilo povabljenih 42 dobaviteljev. Ponudbo je oddalo 16 podjetij, a le 13 jih je dostavilo vzorce. Razpisna komisija je po pregledu slednjih ocenila, da pogojem ustrezajo samo hitri testi štirih dobaviteljev, in sicer so to testi podjetij

Kot je v oddaji Tarča povedal Klemen Nicoletti, eden od lastnikov Majbert Pharma, sami od tega posla niso imeli veliko zaslužka. Po njegovih besedah so za teste od kitajskega proizvajalca odšteli 1,66 evra na test, medtem ko so jih državi prodali po 1,81 evra (brez DDV). To pomeni, da so ob pol milijona testov zaslužili okoli 75.000 evrov, od česar bodo morali 50.000 evrov vrniti podjetniku in nekdanjemu izvršnemu direktorju Državljanske liste Janku Jenku, ki jim je posodil denar za posel. Poudaril je, da v ta posel niso šli zaradi dobrega zaslužka, temveč zavoljo reference, da bi lahko širili poslovanje, saj tovrstne teste prodajajo tudi v drugih evropskih državah.

Nekdanji minister za zdravje Tomaž Gantar, ki se je v zadnjih dneh svojega vodenja ministrstva podpisal pod pogodbo za nabavo hitrih testov, je v omenjeni oddaji vztrajal pri tem, da verjame, da je bil sklenjen dober posel, ki je omogočal začetek hitrega testiranja po državi, poleg tega je bil Majbert Pharm enkrat cenejši od drugega najcenejšega ponudnika.

A na koncu se je izkazalo, da testi ne izpolnjujejo razpisnega pogoja, ki je zahteval 90-odstotno občutljivost.