Ministrstvo: Pri odločitvi o cepljenju mora biti upoštevan glas delavcev

Kot izhaja iz odgovorov ministrstva za zdravje, predlagana sprememba pravilnika o cepljenju, ki bi nastopila letos, ne predstavlja podlage za uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19 za določene skupine zaposlenih oz. za tiste na izpostavljenih delovnih mestih. Kot poudarjajo, mora biti pri odločitvi o potrebnosti cepljenja za določeno delovno mesto upoštevan tudi glas delavcev.

icon-expand Stopnja precepljenosti proti covidu-19 med zdravništvom je visoka, med ostalimi profili v zdravstvu nižja. FOTO: Dreamstime

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je namreč ministrstvu za zdravje poslal predlog programa cepljenja in zaščite z zdravili za letos, v katerem predlagajo, da se v poglavje, ki opredeljuje cepljenje za zaposlene, med ostale bolezni doda tudi covid-19. Ali to pomeni, da se glede na tveganje za okužbo lahko zahteva obvezno cepljenje zaposlenih na določenem delovnem mestu? Na ministrstvu za zdravje so za 24ur.com poudarili, da obstaja točno določena zakonska pot, ki vodi do ukrepa obveznega cepljenja. "Za zdaj ni nobene podlage v tej smeri in tudi epidemiologi o tem še niso razpravljali," so dodali. Predlog sprememb pravilnika o cepljenju bodo na ministrstvu preučili. Ob tem pa navajajo, da je vse skupaj na koncu odvisno od stroke, ki bo od delovnega mesta do delovnega mesta presodila, kje je tovrstni ukrep smiseln in potreben. "To na pobudo delodajalca presodi medicina dela, gre pa za tristranski dogovor, saj mora biti upoštevan tudi glas delavcev," so poudarili.

Za zdravstvene delavce že zdaj potrebno cepljenje proti hepatitisu in oslovskemu kašlju ter s cepivom OMR V preteklosti so se med predlogi in pobudami, za koga bi lahko uvedli obvezno cepljenje proti covidu-19, omenjali zdravstveni delavci in zaposleni v domovih za starejše. Že sedaj pa za zdravstvene delavce velja, da morajo biti zaradi narave svojega dela imuni proti določenim boleznim. Tako mora biti zdravstveni delavec – tudi dijak ali študent v izobraževanju – na podlagi tujih in nacionalnih priporočil imun proti virusu Varicella zoster oziroma virusu noric. To se v Sloveniji sicer najpogosteje zgodi po preboleli okužbi. Zdravstveni delavec mora biti cepljen tudi proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR), proti hepatitisu B, pri čemer mora imeti serološki dokaz odziva na cepivo, in proti oslovskemu kašlju, zlasti če dela z novorojenčki in dojenčki, so za 24ur.com pojasnili na inštitutu za medicino dela Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

icon-expand Za zdravstvene delavce je že zdaj potrebno cepljenje proti nekaterim boleznim. FOTO: Dreamstime