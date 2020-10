Ministrstvo univerzam priporoča šolanje na daljavo do konca novembra

Glede na slabo epidemiološko sliko v državi je ministrstvo za izobraževanje na visokošolske deležnike naslovilo prilagoditve smernic za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru letošnjega študijskega leta. Smernice so usklajene z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

Univerzam in visokošolskim zavodom so tako priporočili, da do konca novembra izvajajo študijsko dejavnost v živo zgolj v tistih delih učnih enot, ki so jih na svojih prioritetnih seznamih določili kot nujne za izvedbo v živo. To so laboratorijske vaje, klinične vaje in računalniške vaje. Prehajanje študentov med posameznimi statističnimi regijami je dovoljeno, a le v primeru, če imajo s seboj potrdilo, da gredo na vaje in da se te tudi zares izvajajo.

Ob tem so svetovali, da se predavanja v tem obdobju v največji možni meri prenesejo v virtualno okolje. Predavatelji pa lahko izvajajo predavanja na daljavo iz prostorov fakultete. Visokošolski zavodi smejo v prostorih zavoda opravljati vse nujne dejavnosti, pri čemer je treba upoštevati določbe drugih zadevnih odlokov.

Obštudijske dejavnosti in slavnostne prireditve naj se prestavijo na kasnejše obdobje, svetujejo na ministrstvu.

Pri vseh aktivnostih in dejavnostih v živo je potrebno dosledno upoštevanje varnostne razdalje, omejitve števila oseb ter higienskih in drugih priporočil NIJZ in uporabe mask, kot je določeno z drugimi predpisi, še dodajajo. Steklena pregrada ostaja dovoljena kot edino ustrezno nadomestilo maske za predavatelje ob vzdrževanju ustrezne razdalje vsaj 1,5 metra.

Učne baze ostajajo odprte za klinično usposabljanje. Izvajalci zdravstvenih dejavnosti so prejeli navodila pristojnega ministrstva glede vstopa v klinične ustanove, s katerimi morajo seznaniti študente in študentke. Praksa v vzgojno-izobraževalnih zavodih poteka.