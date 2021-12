Ministrstvo: Ustavno neskladje glede odreditve šolanja na daljavo popravlja predlog PKP 10

Ustavni sodniki so namreč presojali ustavnost zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 oz. peti protikoronski zakon, ki ga je DZ sprejel oktobra lani. Sklenili so, da je v neskladju z ustavo 104. člen omenjenega zakona, ki pooblašča ministra za izobraževanje, da lahko odredi izobraževanje na daljavo tudi v osnovnih šolah in vzgojno-izobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi potrebami.

V predlogu je določeno, kdo sprejme odločitev o izvajanju izobraževanja na daljavo. Ob prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in kadar inšpektorat za šolstvo in šport ugotovi, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom, sprejme to odločitev minister, pristojen za izobraževanje. "Ko pa je treba izobraževanje na daljavo zaradi epidemioloških razlogov izvajati samo v določenih oddelkih posamezne šole, je ta odločitev prepuščena predstojniku, to je zakonitemu zastopniku in pedagoškemu vodji," so navedli.

Odločitev predstojnika pa glede na predlog zakona sloni na predhodnem mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje o epidemioloških razmerah v tem zavodu oz. na območju, kjer zavod deluje. Predstojnik mora o začasnem prehodu na izobraževanje na daljavo obvestiti ministrstvo, pristojno za izobraževanje, so zapisali na ministrstvu.