Ministrica šolnikom zagotovila: tudi po počitnicah šolski proces po modelu B

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sestanek pripravilo v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je ob tem vse udeležene na sestanku pozvala k dodatnemu naporu, da zaščitijo najbolj ranljive v naši družbi in hkrati omogočijo varno študijsko okolje, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu.