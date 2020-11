Ministrstvo za zdravje bo predlagalo polno nadomestilo za okužene zdravstvene delavce

Do polnega nadomestila pa bodo upravičeni tudi zaposleni, ki opravljajo epidemiološke storitve na terenu v sivih in rdečih conah, zaposleni, ki opravljajo nujno medicinsko pomoč bolnikom s covidom-19 ali bolnikom iz sive cone, ter zaposleni, ki opravljajo nujne reševalne, nenujne reševalne prevoze, sanitetne in pogodbene prevoze pacientov s covid-19 ali pacientov iz sive cone.

Gre pa tudi za zaposlene v triaži bolnikov, pri katerih obstaja sum na covid-19, v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah, v sivih conah v urgentnih centrih ter urgentnih ambulantah ter v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva.

Določba se bo nanašala na zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in socialnega varstva, ki delajo na najbolj izpostavljenih delovnih mestih. Med njimi so zaposleni v covidnih-19 ambulantah, covidnih-19 oddelkih, covidnih-19 intenzivnih enotah in v zobozdravstvenih ambulantah za zdravljenje bolnikov s covidom-19.

Zavarovanec bo predvidoma do nadomestila upravičen, če je mogoče z veliko verjetnostjo izkazati, da je do okužbe prišlo v delovnem procesu kljub ustrezni uporabi osebne varovalne opreme, kar bo potrdil izvajalec s pisno izjavo. Začasen ukrep bo predvidoma veljal od 1. decembra 2020 do 31. decembra 2021, z možnostjo podaljšanja za šest mesecev.

Zdravniška zbornica ministrstvo pozvala k spremembi stališča

Stališče ministrstva, da okužba s koronavirusom pri zdravstvenih delavcih ne more biti obravnavana kot poškodba pri delu, je razburilo zdravniško zbornico. Opozorili so, da je takšno stališče nepravilno in nezakonito.

Spomnili so, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v številnih dopisih in navodilih že pojasnil, da je v primeru okužbe s koronavirusom, do katere je prišlo na delovnem mestu, vzrok zavarovančeve začasne nezmožnosti za delo poškodba pri delu.

Zbornica je ministrstvo opozorila, da niti predpisana oziroma priporočena varovalna oprema zaposlenim ne nudi popolne zaščite pred virusom. Zaposleni na najbolj izpostavljenih deloviščih nedvomno tvegajo, da bodo prav oni žrtev nesrečnega naključja oziroma višje sile, ko jih niti ustrezna varovalna oprema ne bo zaščitila in se bodo okužili pri opravljanju svojega dela, so poudarili. Zato je po njihovem mnenju "a priori" zavračanje možnosti, da je do okužbe prišlo pri delu, z argumentom, da je delodajalec spoštoval predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, absurdno in nepravilno.

Zbornica je zato pozvala ministrstvo, da nemudoma spremeni stališče, ki ga je zavzelo v dopisu. Ministrstvo je po njihovem mnenju dolžno nemudoma obvestiti vse relevantne deležnike oziroma javnost, da je treba okužbo s koronavirusom pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih obravnavati kot poškodbo pri delu. "Zgolj na ta način se bo lahko v najkrajšem možnem času zamejilo škodljive posledice in nedopustne prakse delodajalcev, ki bi morebiti sledili nepravilnemu stališču ministrstva," so še zapisali v zdravniški zbornici.