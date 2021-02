Ministrstvo za zdravje: Ne organiziramo in ne financiramo hitrih testov v gospodarstvu

Kot so navedli na ministrstvu za zdravje, uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom, sprejeta 31. decembra lani, določa dve kategoriji presejalnih programov, in sicer splošne ter posebne presejalne programe. V okviru prvih poteka množično hitro testiranje, namenjeno širši populaciji, ki ga v sodelovanju z lokalno skupnostjo izvajajo zdravstveni domovi.

Testiranje je za prebivalce brezplačno, financira pa ga ministrstvo za zdravje. Posebni presejalni programi pa so namenjeni za zaposlene v zdravstvu, vzgoji in izobraževanju ter tiste zaposlene, ki izvajajo varstvene storitve in programe. Za te kategorije je ministrstvo za zdravje pripravilo navodila in protokole za testiranje ter pokrilo stroške izvajanja hitrega testiranja.

Ob tem so pojasnili, da je ministrstvo za zdravje zagotovilo hitre teste izključno za izvajanje splošnega presejalnega programa in posebnega presejalnega programa za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost.