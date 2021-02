Ministrstvo za zdravje pripravilo naročilo za nakup dodatnih hitrih testov

Trenutno je znano le to, da država tokrat kupuje milijon hitrih testov, ne pa tudi kakšne teste natančno želimo, ali je cena edini kriterij in koliko časa za prijavo bodo sploh imeli interesenti. Decembra lani, ko so k sodelovanju povabili kar 42 ponudnikov, ki pa so se morali odzvati v le nekaj dneh, je na koncu pol milijona hitrih testov po ceni slaba dva evra na posamezen test dobavil Majbert Pharm, podjetje razvpitih kriptopiramidašev.

To pa očitno še ni reklo zadnje, saj so se prijavili tudi na skupen razpis Združenja zdravstvenih zavodov in skoraj 50 bolnišnic oziroma zdravstvenih domov. Gre za 1,4 milijona hitrih testov v dveh letih. Rok se je iztekel prvega februarja in takrat se je izkazalo, da je Majbert Pharm v tem trenutku peti najugodnejši. Končni zmagovalec razpisa in njegov zaslužek naj bi bila znana prihodnji teden.

S tem pa nabav še ni konec. Čez dober mesec naj bi v Slovenijo prispel še dodaten milijon hitrih testov, ki nam pripada v okviru skupnega naročila Evropske unije. Tudi tu cena še ni znana.