Ministrstvo za zdravje večinoma z delom od doma

Na ministrstvu za zdravje so, da bi se v luči novega epidemičnega vala in različice omikron izognili morebitnemu organizacijskemu zlomu, zmanjšali število zaposlenih, ki so prisotni na delovnem mestu, na manj kot tretjino. Vsi sestanki so tako organizirani v avdio-video konferenci, po pisarnah pa je prisotna samo ena oseba.

Minister za zdravje Janez Poklukar je v sredo pozval celotno dejavnost kritične infrastrukture, pa tudi gospodarstvo in ostale dele družbe, k organiziranosti dela po principu kolobarjenja. Glede na kužnost različice omikron je nujno, da se vse delovanje družbe organizira na način, kjer bomo delali v ekipah, od dveh do treh, saj se sicer lahko zgodi, da bo hkrati okuženih ali v karanteni toliko Slovencev, da se bosta družba in gospodarstvo sama od sebe ustavila. Zato so na ministrstvu že organizirali večinsko delo na daljavo, tako je bilo danes v pisarnah 28,5 odstotka zaposlenih. Poklukar danes znova poziva, naj vsi segmenti kritične infrastrukture organizirajo delo v ločenih ekipah. "To velja tudi za službe, ki izvajajo svoje delavnosti na terenu. Pomembno pa je še dejstvo, da s takšno organizacijo dela preprečujemo prenos okužb in s tem lažje obvladujemo epidemijo in zasedenost bolniških postelj," je sporočil.