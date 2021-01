Ministrstvo zavrača navedbe, da aplikacija #OstaniZdrav ni bila redno vzdrževana

Na ministrstvu so pojasnili, da so izvedli razpis za prilagoditev aplikacije #OstaniZdrav za potrebe čezmejne izmenjave podatkov ter vzdrževanje aplikacije. Pogodba s podjetjem RSteam, ki je za slovenski trg prilagodilo nemško aplikacijo, se je namreč konec leta 2020 iztekla. Na novem razpisu je najugodnejšo ponudbo ponovno oddalo podjetje RSteam, cena nove pogodbe, ki velja do 30. junija letos, pa znaša 31.842 evrov z DDV. Denar podjetju še ni bil nakazan, saj bo glede na sklenjeno pogodbo končni znesek odvisen od števila narejenih posodobitev in uspešne vzpostavitve interoperabilnosti aplikacije. Vendar pa znesek izplačila ne more preseči 31.842 evrov.

Po navedbah ministrstva ne drži, da se ocena tveganja stanja ne posodablja samo v slovenski verziji aplikacije. Kot so pojasnili, je težava posledica napake v Googlovem sistemu za beleženje stikov, zato je bilo moteno posodabljanje ocene tveganja stanja pri vseh aplikacijah, ki uporabljajo omenjen Googlov sistem, pa še to le pri operacijskem sistemu Android. "Moteno delovanje je torej posledica Googlovih težav in ne težav aplikacije #OstaniZdrav," so poudarili na ministrstvu, kjer se sicer z današnjim sporočilom odzivajo na poročanje enega od medijev.

Zavračajo tudi navedbo, da slovenska aplikacija ni bila redno vzdrževana. Kot so zapisali, tehnična ekipa na ministrstvu za javno upravo sproti sledi posodobitvam nemške aplikacije, po kateri smo v Sloveniji prilagodili aplikacijo #OstaniZdrav. A je v fazi testiranja ugotovila, da se pojavljajo napake in se odločila, da nadgradnje ne bo objavila, ampak bo počakala na naslednjo (pripravljene so bile verzije 1.5.1, 1.6.1 in 1.7.1).

"Pred nekaj dnevi je bila izdana različica nemške aplikacije 1.10.1. Ker se je ta izkazala za najstabilnejšo doslej, bo tej različici posodobitve prilagojena tudi aplikacija #OstaniZdrav, ki bo torej prešla z različice 1.3.1 na 1.10.1.," so pojasnili in napovedali, da bo do te posodobitve predvidoma prišlo 20. januarja.

Na ministrstvu so ob tem pojasnili, da ne gre zgolj za preprosto prilagoditev in prevod aplikacije, temveč poleg vnašanja sprememb v vidnem delu aplikacije ekipa na ministrstvu v izogib objavi nedelujoče aplikacije in prepogostim posodobitvam vsako posodobitev tudi testira.

Kot so poudarili, ekipa strokovnih sodelavk in sodelavcev, ki na ministrstvu za javno upravo skrbi za tehnično plat delovanja aplikacije #OstaniZdrav, "vlaga vse napore v nemoteno tehnično delovanje aplikacije in si prizadeva, da bi bilo to orodje za uporabnike prijazno, uporabno, predvsem pa učinkovito pri zajezitvi širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2".