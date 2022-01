Ministrstvo zmanjšalo število ocen, ki jih morajo v šolskem letu pridobiti učenci

Sklep ministrice Simone Kustec o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022 je nastal na podlagi razprav ministrstva z zavodom za šolstvo in ravnatelji. Na podlagi sklepa se v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami določa ocenjevanje znanja do konca letošnjega šolskega leta, so zapisali v sporočilu za javnost, objavljenem na spletu.

Tako se pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri čemer obe oceni oziroma večina ocen ne sme biti pridobljenih na podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, za katerega sta s predmetnikom določeni manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenca oceni najmanj enkrat.

Pri predmetih, za katere sta določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu. Tudi v tem primeru večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Na ministrstvu pri tem izpostavljajo izhodišče, da se znanje učenca pri vseh predmetih ocenjuje skozi celotno šolsko leto, ne samo v obdobju, ko se predmet izvaja. Učenci, ki zaradi odsotnosti v prvem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu niso pridobili nobene ocene, te lahko pridobijo do zaključka pouka v šolskem letu 2021/2022.