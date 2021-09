Na vlakih boste morali potrdilo o izpolnjenem pogoju PCT izkazati skupaj z vozovnico

Že včeraj smo predstavnike javnega prevoza spraševali, kako komentirajo novi vladni odlok, s katerim bo od srede izpolnjevanje pogoja PCT obvezno tudi za vse njihove potnike. Da se o tem še usklajujejo, so nam povedali na Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) in dodali, da pa so pristojnemu ministrstvu že predlagali, naj to na njihovih avtobusih preverjajo zdravstveni inšpektorji, saj da njihovi vozniki tega ne bodo zmogli.

Direktorica za potniški promet na Slovenskih železnicah Darja Kocjan je o tem spregovorila v današnji izjavi za javnost. "Na Slovenskih železnicah smo se takoj lotili naših nalog, začeli smo z obveščanjem potnikov," je povedala Kocjanova. Da jih že obveščajo prek spleta ter na prodajnih in drugih mestih. "Naše vlakospremno osebje bo po novem pregledovalo tudi izpolnjevanje pogoja PCT," je dejala in potnike pozvala k spoštovanju ukrepov. "Upamo, da število potnikov ne bo preveč upadlo. Upamo tudi, da se čim prej vrnemo v normalno življenje," je dodala.

V kolikor potnik pogoja PCT ne bo izpolnjeval, ga bo osebje po besedah Kocjanove prosili, naj na naslednji postaji izstopi. "Drugih pristojnosti pa nimamo. Za ostalo so pristojne inšpektorske službe," je še dejala.