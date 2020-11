Trupla danskih minkov nabreknila in se dvignila na površje

Danska premierka Mette Frederiksen je sporočila, da je vlada odredila zakol vseh minkov na kmetijah, kjer jih vzrejajo za krzno, s čimer bi zmanjšali možnost prenosa okužbe novega koronavirusa z živali na človeka. Pri minkih so namreč zaznali mutacijo covida-19. Na Danskem je 1139 rejskih kmetij in približno 15 do 17 milijonov minkov, ocenjujejo. Rejcem so obljubili nadomestila za odstrel celotne populacije.

Potem ko je država začela izvajati omenjeni ukrep pa danski mediji poročajo, da so se nabrekla trupla minkov dvignila na površje na vojaškem pokopališču v Holstebru na zahodnem Jutlandu in še na nekaterih drugih lokacijah. Zaradi velikega števila trupel so bile sežigalnice močno obremenjene. Zato so namesto tega številna trupla polivali z rakužilom in zasuli z apnom ter jih pokovali tri metre globoko.