Minuli teden pol milijona manj okužb kot teden pred tem

Pet od šestih svetovnih regij je glede na podatke do vključno nedelje zabeležilo več kot desetodstoten upad novih primerov, zgolj vzhodno Sredozemlje pa porast, in sicer za sedem odstotkov.

Število novih primerov okužb z novim koronavirusom je minuli teden na svetovni ravni znašalo 2,7 milijona, približno 500.000 manj kot v tednu pred tem, je pozno v torek sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Za deset odstotkov se je zmanjšalo tudi število smrti zaradi covida-19, našteli so jih 81.000.

Evropska komisija bo danes predstavila načrt nadaljnjih korakov v boju proti pandemiji covida-19, ki bo osredotočen na pripravo Evrope za soočenje z okrepljeno grožnjo različic novega koronavirusa, so napovedali v Bruslju. Načrt naj bi vključeval pospešitev raziskav ter procesov za odobritev, naročanje in razdeljevanje cepiv proti različicam novega koronavirusa. Komisija naj bi načrtovala tudi prilagoditev obstoječih pogodb in sklenitev novih pogodb s farmacevtskimi podjetji, da bi zagotovili cepiva proti mutacijam virusa. Pogodbe naj bi vključevale varovala, ki naj bi preprečila napake iz preteklosti.

V Kaliforniji, kjer so doslej med zveznimi državami potrdili največ mrtvih zaradi covida-19, in sicer 47.000, so v torek odprli dva centra za množično cepljenje. V Oaklandu in Los Angelesu bodo do konca tedna cepili po 6000 ljudi na dan.

Zaradi snežnega neurja, ki je zajelo velik del ZDA, po nekaterih državah zamujajo z dobavo cepiva, a pristojni napovedujejo, da se bo stanje popravilo. Vlada ZDA je povečala število odmerkov, ki jih na teden pošilja državam, na 13,5 milijona, podvojila je tudi število odmerkov, ki jih pošlje lekarnam, in sicer jim jih tedensko dobavi dva milijona. To je 57 odstotkov več odmerkov kot 20. januarja, ko je mandat nastopil predsednik Joe Biden .

V torek so v ZDA potrdili 989 smrti zaradi covida-19 in 54.000 novih okužb, kar je 2000 okužb manj kot v ponedeljek. Tedensko povprečje okužb v ZDA je prvič od lanskega novembra padlo pod 90.000. Po podatkih univerze Johns Hopkins se je do torka zvečer v ZDA z novim koronavirusom okužilo 27,6 milijona ljudi, umrlo pa je 488.000 covidnih bolnikov.

T. i. brazilsko različico so zaznali v 21 državah, šestih več kot v predhodnem tednu. Lokalne prenose različice pa so potrdili v najmanj dveh od teh držav, je v torek še sporočila WHO.

Različica novega koronavirusa, ki se je najprej pojavila v Veliki Britaniji, se je glede na podatke zadnjega tedna pojavila že v 94 državah, to je v osmih več glede na predhodni teden. Lokalne prenose različice so zabeležili v najmanj 47 državah.

Kot je že v ponedeljek dejal prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus , je število novih primerov padlo že peti zaporedni teden – v tednu od 4. januarja, ko so jih potrdili več kot pet milijonov, tako skupno že skoraj za polovico. "To kaže, da preprosti ukrepi javnega zdravja delujejo, celo ob prisotnosti različic," je dejal Tedros.

V Afriki in zahodnem Pacifiku so v primerjavi s predhodnim tednom potrdili 20 odstotkov manj primerov, v Evropi 18 odstotkov, v obeh Amerikah 16 odstotkov, v jugovzhodni Aziji pa 13 odstotkov manj novih okužb.

V New Yorku, kjer je doslej umrlo 46.000 bolnikov s covidom, se stanje spet izboljšuje. Hospitaliziranih je 6620 ljudi, pozitivnih testov je bilo v torek 4,95 odstotka, umrlo pa je 107 ljudi. Doslej so z dvema odmerkoma cepili več kot 900.000 ljudi, z enim pa dva milijona.

Ameriška mornarica je sporočila, da so na letalonosilki Theodore Roosevelt, na kateri so se lani okužili številni mornarji, spet odkrili tri okužbe, in to v času, ko je bila ladja na odprtem morju. Okuženi nimajo simptomov in so v izolaciji.

Začetek cepljenja na Japonskem

Japonska je medtem danes začela cepljenje proti covidu-19. Država, v kateri bodo čez približno pet mesecev potekale poletne olimpijske igre, je zaenkrat odobrila le cepivo podjetij Pfizer in BioNTech. S prvimi odmerki so v državi danes začeli cepiti osebje v bolnišnici v Tokiu, kot prvi je cepivo prejel njen direktor. Dvanajst zaposlenih so cepili pred kamerami, v vrsti pa je skupno še 800 zaposlenih.

Japonska v prvi vrsti načrtuje cepljenje 40.000 zdravstvenih delavcev po vsej državi, na 20.000 izmed njih pa bo tudi preučila učinke cepiva po dveh odmerkih. S prvim in drugim odmerkom jih bodo cepili v razmaku treh tednov, tisti v preučevani skupini pa bodo morali dnevno beležiti morebitne stranke učinke ali reakcije.