MIZŠ: Situacija je obvladljiva, šole ostajajo odprte

"Ostajamo v modelu B, po katerem se bodo učenke in učenci ter dijakinje in dijaki izobraževali v šolah in zavodih," so zapisali na MIZŠ, ki ga vodi Simona Kustec.

"Vsi udeleženi v vzgoji in izobraževanju se trudimo in obvladujemo situacijo. Na šolsko leto smo se dobro pripravili, razmere pa sproti skrbno spremljamo," sporočajo s pristojnega ministrstva. Šolsko leto se tako še naprej odvija po modelu B; to pomeni, da pouk tako v osnovnih kot v srednjih šolah poteka v šoli. "Podatki kažejo, da trenutno ni nobenega razloga za spremembe," pravijo na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ), ki ga vodi Simona Kustec.

Podatki tudi kažejo, da je situacija obvladljiva, pravijo."V prvih desetih dneh novega šolskega leta je v osnovnih in srednjih šolah skupaj vseh okuženih 86 (0,03 %), 917 (0,32 %) pa je bila odrejena karantena. Od tega je bilo skupno okuženih 27 učencev (0,01 %) in dva dijaka, v karanteni pa je bilo 521 učencev ( 0,27 %) in 223 dijakov (0,30 %). Če je otrok oziroma mladostnik v karanteni, to ne pomeni, da je pri njem potrjena okužba s covid -19," so pojasnili na MIZŠ.

Po njihovih besedah je spodbudno tudi, da o okužbi ne poroča nobena šola s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Do zdaj se je s pojavom koronavirusa soočilo 15 vrtcev, okužba je bila ugotovljena pri 22 zaposlenih (štiri osebe pri delu niso imele stika z otroki) in pri petih otrocih. V karanteni je 35 zaposlenih in 210 otrok, kar pomeni, da je v karanteni 0,25 % vrtčevskih otrok.

"Z današnjim dnem je vzpostavljen tudi komunikacijski interni kanal poročanja o pojavnostih in oblikah okužbe s Covid-19 v vzgojno-izobraževalnih zavodih (aplikacija). Vanjo bodo ravnateljice in ravnatelji šol in vrtcev od ponedeljka, 14. septembra, dnevno vpisovali podatke," so obvestili z MIZŠ.

Da so vrtci in šole dobro pripravljeni ter izvajajo vsa splošna priporočila NIJZ in ministrstva, ocenjujejo: "Sistem je odziven."

"Ključno je zaupanje"

"Zaupanje, da bomo vsi skupaj zmogli. Zaupanje v učitelje in ravnatelje, da delajo prav in po svojih najboljših možnostih, zaupanje v starše in otroke, da bodo prihajali v šole zdravi in zaupanje v nas, da delamo prav in v dobro otrok in mladostnikov," so zapisali na MIZŠ.

Vodilo ministrstva torej ostaja: vsi učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol naj se izobražujejo v šolah oziroma v zavodih. Virusne okužbe so postale del našega vsakdana in z njimi se bomo morali naučiti živeti.