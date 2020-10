MIZŠ: Vrtci naj bodo odprti zlasti za otroke staršev, ki delajo v enotah zaščite in reševanja

Kot je znano, je vlada s ponedeljkom začasno prepovedala zbiranje v vrtcih, pri tem pa v odlok zapisala, da lahko župan odloči, da prepoved ne velja za vrtce v občini "v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način" .

Tako so se nekateri župani že odločili, da bodo posamezni vrtci ostali odprti. Kot so poročali v oddaji 24UR, se je novomeški župan Gregor Macedoni, denimo, odločil, da vrtec ostane odprt za vse otroke tistih staršev, ki delajo – kot je pojasnil svojo odločitev, je s tem predvsem želel stopiti v bran podjetjem, da se ta zaradi zaprtja vrtcev ne bi še dodatno zapirala.

Ministrstvo pa zdaj ravnatelje vrtcev poziva, naj z župani preverijo, ali so v njihovem okolju "starši, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države (kot npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva)", oziroma "starši, ki potrebujejo nujno varstvo".

Preverijo naj tudi, ali vrtec izpolnjuje pogoje za zagotovitev nujnega varstva otrok glede na izpad kadra zaradi bolniških odsotnosti in odrejenih karanten zaposlenih in ali epidemiološka slika v občini omogoča, da organizacija nujnega varstva ne predstavlja dodatnega tveganja za širitev okužb z novim koronavirusom.

"Ravnateljice in ravnatelji se z županjo oz. županom dogovorijo o tem, ali je treba dostaviti dokazila za oba starša, ki so podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo ...) in ali je potrebna podpisana izjava staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo," so smernice povzeli v sporočilu za javnost ministrstva.

Kot so navedli, na podlagi ocene o nujni organiziranosti vrtca v občini župan sprejme sklep o tem, katera enota vrtca bo odprta, pri čemer je možna tudi sprememba poslovnega časa vrtca, potreba po drugače organizirani prehrani otroka v tem času ter opredelitev najnižjega števila otrok v oddelku, za katerega se organizira nujno varstvo.