Zdravniki se bojijo vojaške hunte, bolnike zdravijo zunaj zdravstvenih ustanov

Slike iz največjega mesta, Jangona, prikazujejo svojce bolnikov, ki v dolgih vrstah čakajo, da bodo lahko rezervoarje napolnili s kisikom, krematorije, polne žalovalcev in krst, ter pogrebnike in prostovoljce v belih zaščitnih oblekah, ki neprestano delajo, da bi lahko pokopali vsa trupla.

Zaradi nedelujočega zdravstvenega sistema in neobstoječega uradnega načrta za boj proti covidu-19, hkrati pa tudi pomanjkanja zaupanja javnosti v vse, kar je povezano z vojaško hunto, skuša zadevo izboljšati "skrivna" mreža zdravnikov in prostovoljcev.

Režim je zdravnike, medicinske sestre in druge strokovnjake "zaradi pomanjkanja delovne sile" sicer pozval, naj se prostovoljno javijo v javnih bolnišnicah in covidnih centrih. Toda zdravniki pravijo, da jim vojska ne more zagotoviti varnosti ter da se bojijo aretacije in morebitnega mučenja.

Zdravniki so bili namreč ključni gonilniki začetnega protestnega gibanja, mnoge pa je hunta že aretirala. "Zabeleženih je bilo 240 primerov napadov na zdravstvene ustanove in zdravstvene delavce. Samo od prejšnjega tedna je odprtih več kot 500 nalogov za prijetje zdravnikov in medicinskih sester," je povedal Tom Andrews, posebni poročevalec OZN za človekove pravice v Mjanmaru. "Ne morete se boriti proti covidu-19 in hkrati napadati zdravnikov, medicinskih sester in klinik. Prav to je v Mjanmaru eksponentno poslabšalo že tako slabe razmere."

Zdravniki, ki so se prisiljeni skrivati, da bi se izognili aretaciji, so vzpostavili skrivno mrežo klinik in telekomunikacijskih služb. Vsak dan prek aplikacij in družbenih omrežij odgovarjajo na stotine prošenj bolnikov. "Na dan zdravimo vsaj 150 ljudi. Več kot polovica teh bolnikov se pritožuje zaradi vročine, anosmije (izguba vonja) in simptomov, značilnih za covid-19," je za CNN dejal zdravnik, ki ni želel biti imenovan. "Pri polovici bolnikov gre za hud potek bolezni," je še pripomnil.