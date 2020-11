Mladi s pljučno hipertenzijo: 'Covid-19 je za nas res lahko usoden'

Kot je že znano in kot opozarjajo tudi strokovnjaki pri ljudeh s pridruženimi kroničnimi boleznimi pri okužbi s Covidom-19 pogosteje pride do resnejših zapletov in lahko se poslabša stanje obstoječe bolezni. Društvo za pljučno hipertenzijo Slovenije ob tem, skupaj s članicami krovnega evropskega združenja, s kampanjo Koronavirus je lahko usoden tudi za mlade osebe ozavešča o pomembnosti preventivnih ukrepov. Študije kažejo, da je bilo kar 33 odstotkov bolnikov s pljučno hipertenzijo, ki so zboleli za novim koronavirusom, hospitaliziranih.

icon-expand Tadeja Ravnik FOTO: Društvo za pljučno hipertenzijo Slovenije

Rezultati raziskave Ameriške univerze za kardiologijo so pokazali, da je stopnja smrtnosti v primeru okužbe s Covidom-19 pri bolnikih s pljučno hipertenzijo višja za kar 12 odstotkov. Zato se mladi iz celotne Evrope, ki se borijo s pljučno hipertenzijo, in tudi njihovo slovensko društvo zavzemajo za dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov, kot so umivanje rok, nošenje zaščitnih mask, socialna distanca in izogibanje druženjem v zaprtih prostorih. "Kot vidim, se premalo pozornosti namenja temu, da nekateri mladi ljudje, ki so videti popolnoma zdravi in živijo aktivno, sodijo v skupino bolj ogroženih ljudi, v primeru okužbe s Covid-19. Za nas je to lahko usodno. Prosimo, nosite maske in nam pomagajte, da bomo lahko varno počakali na cepljenje. Covid-19 je za nas res lahko usoden,"pravi predsednica društva Tadeja Ravnik. Pri pljučni hipertenziji gre za nevidno bolezen, pri kateri posamezniki navzven lahko izgledajo povsem zdravi. Toda njihovo življenje je že v normalnih pogojih precej drugačno od živjenja zdravih ljudi. Pri društvu opozarjajo, da "pljučna hipertenzija vpliva na fizični, psihološki, socialni in društveni status bolnika" ter da jo zaradi nevidnih bolezenskih znakov okolica težje razume. "Zato je še pomembneje, da prav vsi upoštevamo preventivne ukrepe, saj nikoli ne vemo ali je v naši bližini kdo, ki trpi za pljučno hipertenzijo ali pa katerokoli izmed drugih nevidnih, vendar kroničnih bolezni."

icon-expand Upoštevajmo ukrepe, sja nikoli ne vemo kdo v naši okolici trpi za pljučno hipertenzijo ali katero drugo kronično boleznijo. FOTO: Shutterstock

Bolniki poročajo o različnih duševnih stiskah in razočaranju nad malomarnostjo okolice Opozoriti želijo tudi na stiske ljudi, ki v trenutni situaciji spadajo med bolj ogrožene skupine, saj omenjeni bolniki poročajo o "osamljenosti, dolgotrajni samoizolaciji, stresu in povečani skrbi za lastno zdravje." Nekateri so tudi razočarani in jezni zaradi zanemarjanja ukrepov ljudi v svoji bližini. "Ko ljudem razlagam, da ima okužba s Covid-19 zame lahko resne posledice, jih to navadno zmoti in posledično z mano prenehajo govoriti," pojasnjuje Anna iz Ukrajine. Pritrjuje ji tudi Emina iz Bosna in Hercegovine, ki v svoji okolici opaža, da ljudje ne verjamejo, da je okužba z novim koronavirusom lahko zanje nevarna in usodna. "Žalostna sem in jezna, vendar zanje ne morem odgovarjati, poskrbim lahko le zase. Mislim, da so ljudje, ki v nevarnosti virusa ne verjamejo, priviligirani v smislu zdravja. Ljudje s pridruženimi boleznimi razmišljamo drugače."

icon-expand Manuela iz Portugalske, pljučna hipertenzija FOTO: Društvo za pljučno hipertenzijo Slovenije

"Menim, da ljudje, ki bojkotirajo varnostne ukrepe, nimajo pojma, kaj počnejo. Morda so sebični, iracionalni ali neodgovorni. Morda imajo zaničljiv odnos do lastnega in tujega zdravja. Še vedno ne vrjamem, da takšno pomanjkanje zdrave pameti dejansko obstaja," je nad obnašanjem nekaterih zgrožena tudi Portugalčanka Manuela. Zaradi koronavirusa pa je svojo službo v bolnišnici začasno morala prekiniti Melinda iz Madžarske, ki se prav tako bori s pljučno hipertenzijo. Pravi, da se zaradi tega pogosto počuti manj koristno kot njeni zdravi kolegi in da se je soočala z osamljenostjo in brezupom. Toda, "moje počutje se je začelo izboljševati, ko sem dobila psa". "Sedaj se z njim veliko sprehajam po gozdu. Izbiram življenje in ne bom dovolila, da mi COVID-19 uniči vse, za kar se borim in mi vzame življenje," še doda Melinda. "Želim si, da ljudje ne bi nasedali vsaki Facebook objavi in teorijam zarote." Za pljučno hipertenzijo je značilen povišan krvni tlak v pljučnem ožilju, vzroki za nastanek bolezni so številni, toda pogosto neznani. Osebe, ki se soočajo z omenjeno boleznijo so pogosto zadihane, utrujene, imajo občutek omedlevice, ob fizičnem naporu pa lahko hitreje izgubijo zavest. Njihova telesna aktivnost pa je otežena ali celo onemogočen.

icon-expand Za pljučno hipertenzijo je značilen povišan krvni tlak v pljučnem ožilju. FOTO: Shutterstock

Zato Nina, bolnica s pljučno hipertenzijo, ob vsem tem še dodaja, da si želi, da bi bili strokovnjaki bolj slišani. "Da bi jim ljudje bolj zaupali. Želim si, da ljudje ne bi nasedali vsaki Facebook objavi in teorijam zarote. In nenazadnje si želim, da bi si ljudje dejansko želeli upoštevati preventivne ukrepe in s tem zaščititi tiste, ki so v primeru okužbe bolj ogroženi."