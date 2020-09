Mladi zdravnik iz Banjaluke umrl po enomesečni bitki s covidom-19

V Banjaluki žalujejo za mladim, 37-letnim zdravnikom, ki se je mesec dni boril s covidom-19. "Zdravniki in vsi zaposleni v naši ustanovi so imeli privilegij, da spoznajo cenjenega mladega zdravnika. Bil je vrhunski strokovnjak, pred njim pa je bila obetajoča kariera," so v izjavi napisali iz Klinike za intenzivno medicino UKC Republike Srbske, kjer je bilMarko Pekija zaposlen.

Kot so še zapisali, je Pekija "skrbel za paciente s covidom-19, ki so bili v kritičnem stanju, in je rešil veliko življenj, žal pa je na koncu izgubil bitko z nevidnim sovražnikom".

Pekijo je okužil eden od bolnikov, nato pa se je z boleznijo boril mesec dni, od tega je bil 18 dni na respiratorju. Pred skoraj mesecem dni je namestnik generalnega direktorja bolnišniceNenad Stevandićna Twitterju objavil njuno skupno fotografijo in zapisal, da je bil na testu za koronavirus že dvakrat negativen, njegovo okrevanje pa napreduje. A žal je Pekija na koncu izgubil bitko.