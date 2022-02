Lani največ primerov sladkorne bolezni pri slovenskih otrocih

V lanskem letu so v Sloveniji pri mladoletnikih odkrili največ primerov sladkorne bolezni tipa ena doslej. Potrdili so jo pri 84 otrocih in mladostnikih, kar je po opozorilih otroškega diabetologa z UKC Ljubljana Tadeja Battelina deset več primerov kot kadar koli prej v enem letu. Ob tem so zasledili veliko več diabetičnih ketoacidoz ob začetku bolezni – to je hudo stanje, ki lahko brez zdravljenja vodi tudi v smrt. Starši namreč zaradi covidnih razmer odlašajo z obiskom izbranega pediatra, opozarja Battelino.

Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je nedavno objavil izsledke raziskav o vplivu prebolevanja covida-19 na otroke in mladostnike do 18. leta starosti. Ugotovili so, da imajo ti, ki prebolijo covid-19, bistveno večje tveganje za sladkorno bolezen. To tveganje se poveča tudi za več kot 100 odstotkov. Kakšni so mehanizmi povezave med prebolevanjem covida-19 in nastankom sladkorne bolezni tipa ena, se za zdaj ne ve natančno. Dokazano je, da novi koronavirus lahko neposredno okuži beta celice v trebušni slinavki, ki izločajo inzulin, in jih poškoduje. "Vendar so v resnici mehanizmi razvoja sladkorne bolezni najverjetneje bolj pogosto imunsko oz. avtoimunsko pogojeni," nam je pojasnil slovenski otroški diabetolog s Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tadej Battelino.

Okužbe praviloma poslabšajo urejenost sladkorne bolezni, pri covidu-19 je to še posebej izrazito. —Tadej Battelino, UKC Ljubljana

Tako so lani potrdili največ primerov novoodkrite sladkorne bolezni tipa ena do 18. leta starosti doslej. Potrdili so 84 primerov, kar je 10 več kot kdaj koli prej v enem letu. "Številne države EU poročajo o porastu incidence (sladkorne bolezni tipa ena med otroki op. a.), v teku so mednarodne raziskave, kamor je vključen tudi naš center," je pojasnil Battelino.

Pri sladkorni bolezni tipa ena telo več ne tvori inzulina, bolezen pa je posledica avtoimunskega procesa, ki uniči beta celice v trebušni slinavki. Pri sladkorni bolezni tipa dva pa trebušna slinavka ne izdeluje dovolj inzulina, hkrati telo inzulina ne uporablja učinkovito. Povezana je z genetsko nagnjenostjo, lahko je posledica čezmerne telesne teže in nezadostne telesne dejavnosti, večinoma se pojavi pri odraslih. Sladkorna bolezen tipa dva je v slovenskem prostoru pri mladih redkost, lani so v UKC Ljubljana zdravili enega bolnika. Ob tem Battelino izpostavlja, da so zasledili veliko več diabetičnih ketoacidoz, tudi zelo hudih, ob začetku bolezni. Razlog je, da starši zaradi covidnih razmer odlašajo z obiskom izbranega pediatra. Diabetična ketoacidoza se pojavi zaradi pomanjkanja inzulina v krvi, znaki pa so hitro in globoko dihanje, dehidracija, slabo počutje, pogosto uriniranje, zadah po acetonu, lahko tudi motnje zavesti.

Starši naj v primeru znakov sladkorne bolezni pri otroku, ki se kaže v povečani žeji, povečanjem izločanju urina, utrujenosti, nepojasnjeni izgubi telesne teže s slabim počutjem, takoj obiščejo izbranega pediatra, ne glede na trenutne covidne razmere.