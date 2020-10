Mnogi otroci ob zaprtju šol ostali brez edinega toplega obroka dnevno

Nikoli nismo živeli razkošno, a tudi ne bili tako revni, da bi morali gledati na kos kruha, pripoveduje mama samohranilka. Poleg svojih mora nahraniti še štiri lačna usta, kar je v času koronakrize še toliko težje. Z grenkobo se spominja sinovih besed: Mami, nimamo več hrane . "In sem zbrala vso moč, da sem odigrala in rekla: Kako nimamo, zagotovo imamo še eno jajce v hladilniku. Vedela sem, da je še eno jajce v hladilniku, in potem sem rekla, da bova pa nekaj spekla, napraskala sva skupaj, naredila sva palačinke brez mleka, z vodo in moko," je za oddajo Preverjeno septembra opisala stisko.

Koliko takšnih družin je še okoli nas, lahko samo ugibamo. Je pa precej zgovorna že statistika subvencionirane prehrane. Kar 150.000 učencem in 30.000 dijakom država v celoti ali delno plača malico oziroma kosilo. Torej več kot polovici vseh osnovno- in srednješolcev.

V Medvodah pomaga civilna zaščita

Da se otroci in tudi drugi ne morejo najesti na zalogo, se zavedajo v Medvodah, kjer so aktivirali sistem interventne oskrbe najranljivejših. Ogroženim otrokom in starostnikom nudijo tople obroke, ki jih pripravijo zaposleni v vrtcu, po domovih pa razvozijo prostovoljci civilne zaščite. Tistim, ki ne zmorejo sami, pomagajo tudi pri nakupovanju zdravil in nujnih potrebščin.

Ustanovili so krizni štab s posebno telefonsko številko. "Dispečerski center te potrebe potem posreduje v center interventne oskrbe, ki pa potem z vrtcem pripravi obroke in jih ob določeni uri na določene naslove raznese,"pove Gregor Gomboši z občinskega štaba Civilne zaščite Medvode.

Enak sistem so imeli že v prvem valu, ko so dnevno povprečno pripravili okoli 40 obrokov. So pa ljudem na voljo za različna opravila. "Zagotavljamo občanom prek našega sistema dobavo živil, dobavo osnovnih živil, otrokom, ki potrebujejo tople obroke, če niso v šoli, starejšim, ki potrebujejo tople obroke vsaj enkrat dnevno," dodaja Gomboši.

Korona situacija torej piše tudi dobre zgodbe, a bi lakoto v prvi vrsti morala reševati država, sta prepričana oba sogovornika, saj se na ta način namreč razlike med otroki le še povečujejo.