Športniki se na treninge vračajo brez volje in kondicije

Že en teden lahko tako individualno kot v skupinah do deset oseb, če je med njimi zadostna varnostna razdalja, znova trenirajo vsi in ne le registrirani športniki. Je pa v veljavo zdaj stopil odlok, po katerem se morajo trenerji in vaditelji športno-rekreativne dejavnosti enkrat tedensko testirati na koronavirus. A težava je, da se na treninge zdaj vračajo športniki, ki so po predolgem premoru kondicijsko opešani, mnogi pa so celo izgubili voljo za nadaljevanje treningov.

icon-expand