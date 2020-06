Množična migracija tajskih slonov, ki so zaradi covida-19 ostali brez 'službe'

Karavana slonov je s svojimi skrbniki morala premagovati hribe in doline, reke in goščave, da se je prebila do "domače" vasi Huay Pakoot na severu Tajske. V tej vasi namreč pripadniki plemena Karen že štiri stoletja vzgajajo in trenirajo slone.

Večina oskrbnikov s sloni služi denar v 180 kilometrov oddaljenem turističnem kraju Chiang Mai, kjer pred turisti izvajajo razne trike v zabaviščnih parkih, obiskovalcem ponujajo bližnji stik s sloni, fotografiranje in ježo na teh veličanstvenih sesalcih. A zaradi pandemije in posledično pomanjkanja turistov, so morale številne turistične atrakcije zapreti svoja vrata. Brez dela so ostali tako oskrbniki kot njihovi sloni.

"Utrujeni so, vendar precej srečni," je ob prihodu v domačo vas za AFPdejal eden od oskrbnikov, ki s sloni dela že 15 let. "Imajo zelo dober spomin. Zdi se, da po letih odsotnosti vedo, da se končno vračajo domov," je dejal 35-letnik.

37-letni Sinchai Joroenbunpod, ki prav tako vzreja slone, vendar ni nikoli delal v turističnih kampih, pravi, da je navdušen nad vrnitvijo preostalih živali v vas. Nekaterih slonov namreč ni videl že leta. "Odraščal sem z njimi – so kot moji bratje in sestre," je dejal.