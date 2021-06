Množično cepljenje brez naročanja: v Celju bodo cepili z AstraZeneco

Nov dan množičnega cepljenja brez naročanja. Tokrat bodo med 12. in 15. uro z AstraZeneco cepili v Celju, v prihodnjih dneh pa sledijo še cepljenja v Cerknici, Mariboru, Ljubljani ter še eno cepljenje v Celju, ki bo potekalo 21. junija. Do zdaj so cepili že na desetih različnih lokacijah po Sloveniji, daleč največji odziv pa je bil v Domžalah. Zdravstveni minister ob tem poziva ljudi, naj počakajo, da bo "dan odprtih vrat" prišel tudi k njim in naj na cepljenje ne odhajajo v druge kraje.

Zdravstveni minister Janez Poklukar je že prejšnji teden napovedal, da bodo ta teden cepilne dneve brez naročanja organizirali vsi cepilni centri po državi. Ljudi je zato pozval, naj na cepljenje ne odhajajo v druga mesta, temveč naj počakajo, da bo takšno cepljenje organiziral tudi njihov cepilni center. "Ljudi pozivam, naj se cepijo v svojem kraju in naj počakajo, da bo dan odprtih vrat prišel tudi k njim, saj se bo to zagotovo zgodilo v prihodnjih dneh," je dejal v soboto. V preteklih dneh so bili cepilni centri z odzivom ljudi na cepljenje brez naročanja zadovoljni, čeprav so imeli pripravljenih več odmerkov. Danes se bodo dnevi odprtih vrat nadaljevali v Celju, kjer bodo cepili s cepivom AstraZenece. Tam se bo mogoče cepiti med 12. in 15. uro, cepljenje brez naročanja pa bodo ponovili tudi čez teden dni, 21. junija. Jutri sledi še cepljenje v Cerknici, nato bodo 18. junija cepili v Mariboru, dan kasneje pa še v Ljubljani. Povsod se bo mogoče cepiti s cepivom AstraZenece. "V zadnjih dneh se epidemiološka situacija v Sloveniji izboljšuje. Največji del zasluge pa gre cepljenju in vsem prebivalcem Slovenije, ki se v teh dneh odločajo za cepljenje," je prejšnji teden dejal Poklukar. "Po drugi strani pa gre zahvala tudi zdravstvenim delavcem, na primarnem nivoju, ki opravljajo vso to delo, kajti primarna raven kot steber slovenskega zdravstva znova dokazuje, da brez njega zdajšnje epidemije ni mogoče končati," je še dejal.