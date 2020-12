Množično testiranje morda že prihodnji teden v Ljubljani

Po ponovljenem razpisu za hitre teste, na katerega je ponudbe mogoče oddati do danes popoldne, minister Tomaž Gantar pričakuje, da bodo prvih 30.000 testov dobili že v ponedeljek in isti dan začeli tudi s poskusnim začetkom množičnega testiranja. To bo potekalo na območju Ljubljane.

Po prvem razpisu, ki je bil neuspešno zaključen, so v petek objavili drugi razpis za hitre teste, h kateremu so povabili več kot 40 ponudnikov, prijavijo pa se lahko tudi drugi. Razpis poteče danes popoldne, ko morajo ponudniki predložiti ponudbe skupaj z vzorci, je na vladni novinarski konferenci pojasnil minister za zdravje Gantar.

Po njegovih navedbah bo razpis ob uspešnem postopku zaključen do konca tedna, prvih 30.000 testov bi tako dobili v ponedeljek, enako količino pa še teden dni pozneje. Tako bi prihodnji teden tudi že začeli s poskusnim testiranjem na območju Ljubljane. Poskusno obdobje je namreč pomembno tudi zaradi potrebnih prilagoditev informacijskega sistema za beleženje testiranj.

V nadaljevanju pa bodo testiranja opravljali v mobilnih enotah. Na javni poziv iz prejšnjega tedna, ki je potekel v ponedeljek, se je prijavilo 30 ponudnikov ekip zdravstvenih delavcev za hitro testiranje na terenu, ki so skupaj ponudili 100 mobilnih enot. "To nam daje možnost, da lahko v resnici začnemo izvajati masovna testiranja," je pojasnil Gantar.

Minister pričakuje, da bodo na tokratnem razpisu, v katerem so ceno za posamezen test omejili na 5,5 evra, prejeli več ustreznih ponudb. Tudi tokrat pa zahtevajo, da test že vsebuje potreben pufer v epruveti, saj bi postopek v nasprotnem primeru pomenil bistveno večjo verjetnost napake in kontaminacije, kar lahko privede do neustreznega rezultata. Zagotoviti je treba čim enostavnejši in čim hitrejši postopek za testiranje, saj ga bodo izvajali tudi laboratorijskega dela nevešči delavci.