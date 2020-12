Množično testiranje s hitrimi testi v več kot 20 krajih po Sloveniji

V več slovenskih mestih so včeraj pričeli z množičnim testiranjem s hitrimi testi. Na odvzem brisa se ni potrebno posebej naročati. S sabo morate imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Kot je navedeno na spletnih straneh Ministrstva RS za zdravje, preprosto pridete na lokacijo, kjer vam usposobljeno osebje odvzame bris. "Če ste na testu pozitivni, pojdite domov in se nemudoma izolirajte. Doma kontaktirajte svojega izbranega zdravnika. Negativni rezultat testa naj vam ne da občutka lažne varnosti, saj ste čez dve uri že lahko pozitivni. Še naprej upoštevajte vsa priporočila," navajajo na ministrstvu.

Koper - na parkirišču nogometnega stadiona (drive-in način) 28. in 29. 12. od 9. do 17. ure.

Kranj - na Slovenskem trgu, danes od 9. do 17. ure, 24. 12. od 9. do 15. ure in od 28. do 31. 12. od 9. do 17. ure.

Ptuj - na parkirišču pred zdravstvenim domom, danes in 24. 12. od 9. do 17. ure.

Velenje - na Titovem trgu, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Murska Sobota - v drevoredu Martina Luthra, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 13. ure.

Nova Gorica - na Kidričevi cesti 7 (drive-in oblika), danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Novo mesto - v avli Kulturnega centra Janeza Trdine, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Celje - v dvorani Golovec, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Maribor - pri dvorani Tabor (drive-in način), danes od 8. do 17. ure in 24. 12. od 8. do 15. ure.

Ljubljana - na Kongresnem trgu, danes in 24. 12. od 8. do 17. ure, v Vilharjevem podhodu pa danes od 10. do 17. ure in 24. 12. od 10. do 15. ure.

Lenart - na covid točki pred zdravstvenim domom, danes in 24. 12. od 8. do 15. ure. Mobilna enota bo testirala danes na parkirišču pred Sparom od 8. do 10. ure, na parkirišču pred Supermarketom Mercator od 10. do 12. ure, na parkirišču pred Supermarketom Spar od 12. do 15. ure, 24. 12. 2020 pa od 8. do 10. ure v središču Lenarta.

Sevnica - v zdravstvenem domu, danes in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Kostanjevica -v zdravstvenem domu, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Brežice - v zdravstvenem domu, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Krško - v zdravstvenem domu Krško, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Kidričevo - v zdravstvenem domu, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Ruše - v zdravstvenem domu, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Sveti Juriju ob Ščavnici - v Kulturnem in upravnem središču na naslovu Videm 14, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Videm - v Športnem objektu Videm, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Rače - v Gradu Rače, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Pesnica - v Kulturni dvorani Pesnica, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Šentilj - v kulturnem domu Šentilj, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

Slovenska Bistrica - na parkirišču pri telovadnici na Partizanski ulici 35 (drive-in način), 4. in 5. 1. 2021 od 8. do 17. ure.