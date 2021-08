Množično testiranje v Vuhanu: odkrili 37 lokalnih prenosov okužbe

V Vuhanu, ki velja za izvor novega koronavirusa, se je prejšnji teden po več kot letu dni brez virusa pojavilo novo žarišče okužb, nato pa so se odločili za testiranje vseh prebivalcev. To so začeli izvajati v torek, zaključili pa v nedeljo.

Kot je na nedeljski novinarski konferenci pojasnil visoki predstavnik oblasti Li Tao, so s testiranjem pokrili praktično vse prebivalce te metropole. Testirali niso zgolj otrok, mlajših od šestih let, in študentov, ki so na poletnih počitnicah, je pojasnil.

Pri testiranju je sodelovalo 28.000 zdravstvenih delavcev, ki so teste izvajali na približno 2800 mestih.