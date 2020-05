Močno sporočilo: zdravstveno osebje v tišini premierki pokazalo hrbte

Toda ob prihodu na urgentni oddelek bolnišnice Saint-Pierre je doživela ledeno hladno dobrodošlico. Zaposleni – medicinske sestre, zdravniki in drugo osebje – so se namreč postrojili ob dovozni cesti in ko je premierkino vozilo zapeljalo proti bolnišnici, so ji drug za drugim v tišini začeli obračati svoje hrbte.

Kaj si mislijo o vladnem ukrepanju in obvladovanju epidemije, so pokazali zaposleni v eni od bruseljskih bolnišnic. Belgijska premierka Sophie Wilmes je namreč v soboto prvič od začetka krize obiskala dve bolnišnici v Bruslju – Saint-Pierre in Delta. Z obiskom se je želela medicinskemu osebju zahvaliti za delo in trud, ki ga je vložilo v obvladovanje epidemije.

S to simbolično gesto so zdravstveni delavci poslali jasno sporočilo, da niso zadovoljni z vladnim odzivom na epidemijo. Bolnišnica je ena glavnih za obravnavo bolnikov s covidom-19 in je bila tudi prva, kamor so pošiljali bolnike s potrjeno okužbo na novi koronavirus. Prav v tej bolnišnici so zdravili tudi prvega bolnika s covidom-19 v Belgiji, ki je zbolel po vrnitvi iz kitajskega Vuhana. Z naraščanjem primerov novega koronavirusa pa so nato še druge bolnišnice po državi začele zdraviti obolele za covidom-19.

Opozorili na kadrovsko in finančno podhranjenost

Predstavniki zaposlenih so pojasnili, da so zdravstveni delavci, ki so v prvih bojnih linijah, razočarani nad tem, kako vlada obvladuje krizo in nad njenim pristopom do zdravstva nasploh. Opozorili so na krčenje sredstev za zdravstvo, nizke plače in pomanjkanje kadra. Prav tako pa niso zadovoljni z vladnimi predlogi, da bi v času epidemije zaposlovali nekvalificirano osebje za pomoč medicinskim sestram, namesto da bi zaposlovali usposobljene profesionalce.

Premierka se je v bolnišnici zadržala slabo uro, na 40-minutnem sestanku pa je prisluhnila štirim predstavnikom zaposlenih. Ti so dejali, da zdravstveni delavci, ki so zadnja dva meseca dali vse od sebe v boju proti virusu, čutijo, da jih vlada ni dovolj moralno in finančno podprla. "Ekipe so šle skozi čustveni vrtiljak. Pojavlja se utrujenost, v nekem trenutku tudi veliko tesnobe. Mislim, da so morali izraziti veliko stvari," je ravnanje zaposlenih pojasnil Philippe Leroy, generalni direktor bolnišnice, ki je dodal, da cenijo premierkin obisk.

"Bil je izraz nelagodja, potrebe po dialogu. In bilo je srečanje, dialog na obeh straneh mize. Mislim, da je to ključno. Da lahko slišimo, ko stvari ne gredo dobro, in da znamo to razložiti," je dogodek ocenila Wilmesova. Na Twitterju pa je zapisala, da je bil obisk v bolnišnicah pomemben trenutek za srečanje in dialog za obe strani. "Zdravstvene razmere, duševne stiske, spoštovanje dela, financiranje zdravstva–o vsem tem smo se pogovorili," je po srečanju zapisala na svojem Twitterjevem profilu.

Iz premierkinega kabineta so pozneje sporočili še, da je "cilj vlade, da podpre obvladovanje krize in zagotovo ne, da jo še otežuje", in da morajo zato "včasih sprejeti odločitve, ki so težke". Zaposleni po besedah RTL News dogajanja ob obisku premierke niso smeli komentirati za medije.