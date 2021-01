Vrnitev prve triade v šole: kako bo potekal pouk?

Učenci prve triade osnovne šole se prihodnji teden v devetih regijah zaradi izboljšanja epidemioloških razmer vračajo v šolske klopi, vendar pod strogimi ukrepi, ki jih opredeljuje model C. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je ob začetku lanskega poletja objavilo modele in priporočila za izvajanje dejavnosti v izobraževalnih ustanovah. Kaj konkretno torej prinaša model C in kako bo potekal pouk za najmlajše šolarje?

Predsednik vlade Janez Janša je v sredo sporočil, da se sproščanje nekaterih dejavnosti v devetih statističnih regijah začne s ponedeljkom prihodnji teden. "Kar se tiče šolstva, je načrt, ki bo tokrat uporabljen, torej model C, bil predpisan, objavljen in komuniciran poleti, torej pet ali šest mesecev nazaj, torej to ni novost in šolniki ta model poznajo ali pa bi ga morali poznati," je ocenil predsednik vlade.

Model C za osnovne šole velja, ko zaradi omejitev, ki izhajajo iz priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zaradi prostorskih oziroma kadrovskih pogojev ni več mogoče izvajati pouka za vse učence v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu, so zapisali v priporočilih šolskega ministrstva.

Model se uporablja za vse šole in vzgojno-izobraževalne zavode, ki izvajajo programe za osnovnošolsko mladino, in za glasbene šole. Vzgojno-izobraževalni zavodi in šole, ki izvajajo prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom, izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v okviru možnosti.

V okviru tega modela poteka pouk v šoli za učence od 1. do vključno 3. razreda. Pouk se organizira v skupinah, ki so določene s standardi in normativi. Izvajanje pouka se zagotovi na način, da poteka v homogenih skupinah, skupine učencev pa se v času pouka ne mešajo med seboj. Šole izdelajo natančne protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Medtem pa se za učence od 4. do 9. razreda pouk izvaja na daljavo. V primeru razpoložljivih prostorskih in kadrovskih kapacitet posamezne šole, ob upoštevanju higienskih in splošnih priporočil, pa ravnatelj lahko odloči, da šola izvaja pouk v šoli tudi za učence 4. in/ali 5. razreda. "Ravnatelj odločitev o izvajanju pouka v šoli za učence 4. in 5. razreda sporoči Sektorju za osnovno šolo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, takoj ko sprejme takšno odločitev. V takšnem primeru se izvaja pouk na daljavo za učence od 6. do 9 .razreda," piše v priporočilih ministrstva. Način izvedbe šola uskladi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

icon-expand V devetih slovenskih regijah bo stekel pouk za prvo triado osnovne šole. FOTO: Dreamstime

V veljavi vsi zaščitni ukrepi Za preprečevanje prenosa okužbe ministrstvo priporoča razdelitev oddelkov v manjše skupine. "Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo razredi učencev v celoti, to sicer ni združljivo. Treba pa se je zavedati, da več učencev v učilnici pomeni večje tveganje za prenos okužb,"navajajo v pripročilih. Model C predivdeva tudi upoštevanej vseh predlaganih zaščitnih ukrepov. Udeležba in izvajanje pouka je tako dovoljeno le zdravim osebam, obvezno je umivanje in razkuževanje rok, higiena kihanja in kašlja, zadostna medsebojna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju pa večja. V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ne bo potrebna uporaba mask. Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici pa bodo morali uporabljati maske v primeru, ko ne bo zagotovljena medosebna ustrezna razdalja (minimalno 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ. Obvezno bo tudi čiščenje in razkuževanje površin ter zračenje prostor. Odsvetovano pa je zbiranje v skupinah zunaj matične učne skupine. Če zaradi pedagoškega procesa ni izvedljiv pouk brez mešanja skupin pa mora biti med učenci različnih razredov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra).

Odsvetovano mešanje skupin med športnimi aktivnostmi in odmori. V veljavi pa bo tudi urnik uporabe prostorov, ki predvideva prihod s časovnim zamikom, uporabo jedilnice, sanitarnih prostorov, garderob itd. Določene bodo poti gibanja. Malica bodo morale biti organizirane tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (po možnosti v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka). Za učence pa bo moral biti organiziran prevzem kosil v jedilnici šole na način, da se določi urnik oziroma število učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. Vsi roditeljski sestanki in govorilne ure v sklopu modela C potekajo na daljavo, odsvetovane pa so priredtive, eksurzije in šole v naravi. Poseben režim bo veljal tudi pri predmetu šport in igrah na zunanjem igrišču. V priporočilih je tudi spodbujanje pouka na prostem. V šolah bodo morali voditi evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalce, zagotoviti pa bodo morali tudi prostor, kamor se lahko umakne obolelega. Prvo testiranje zaposlenih v ponedeljek, potem pa ...? Ob tem se zastavljajo tudi vprašanja, kaj bo s testiranjem zaposlenih, na koliko časa ga bodo ponavljali ter , kaj bo s tistimi, ki se nočejo testirati. Testiranje vseh zaposlenih v osnovnih šolah in vrtcih bo sicer potekalo v ponedeljek, v šolske klopi se bodo učenci tako vrnili v torek. Po Janševih besedah tudi testiranje ni nekaj zelo kompliciranega. "Ministrica bo podrobneje pojasnjevala vsa navodila, na sestanku s šolniki približno dva tedna nazaj pa smo se dogovorili, da bo vlada odločitev sprejela v sredo, zato, da bo do naslednjega tedna, ko se bo pouk pričel, dovolj časa za vse priprave, torej, če je še kje kakšna nejasnost, je do ponedeljka še dovolj časa, da se nejasnosti pojasnijo in skomunicirajo," je zaključil predsednik vlade.