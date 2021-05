Moderna bo iskala odobritev za mladostnike, Ema že obravnava Pfizerjevo prošnjo

Ameriška Moderna je včeraj napovedala, da bo na Evropsko agencijo za zdravila (Ema) v začetku junija vložila uradno prošnjo za odobritev cepiva proti covidu-19 za mlade v starosti od 12 do 17 let, je za francoski časnik Le Journal du Dimanche dejal izvršni direktor Stephane Bancel. Obenem je napovedal, da bi morali v Franciji, če se želijo izogniti četrtemu valu epidemije, čim prej preiti k cepljenju mladih med 12. in 17. letom. To starostno skupino bi bilo po njegovih besedah idealno zaščititi do konca avgusta. Klinične študije Moderne naj bi sicer pokazala na 96-odstotno učinkovitost cepiva pri mladostnikih nad 12. letom.

Že pred Moderno je Emo za odobritev njihovega cepiva za mladostnike nad 12. letom starosti zaprosil dvojec Pfizer-BioNTech, evropska agencija je njihovo prošnjo začela obravnavati 4. maja, odločitev pa naj bi sporočili še ta mesec. Odbor za varnost zdravil (CHMP) pri Emi bo preučil predvsem rezultate velike klinične študije, ki je vključevala tudi mladoletnike.

Rezultate je podjetje objavilo marca in takrat sporočilo, da je študija vključevala 2260 prostovoljcev, starih med 12 in 15 let. Med tistimi, ki so dobili cepivo, ni bilo okužb, pri tistih, ki so dobili placebo, pa so jih našteli 18, so pokazali rezultati, pri Pfizerju pa tako pravijo, da je v tej starostni skupini cepivo 100-učinkovito in varno. Stranski učinki so podobni kot pri starejših osebah. Med najpogostejšimi so bolečina, vročina in slabost, še posebej po cepljenju z drugim odmerkom.

Sredi maja so na slovenskem ministrstvu za zdravje pojasnili, da bodo glede cepljenja otrok počakali na odločitev Eme ter z njim začeli po odobritvi agencije.