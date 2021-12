Moderna: Naš poživitveni odmerek okrepi zaščito pred omikronom

Rezultati temeljijo na laboratorijskih testih, ki ne zajamejo celotnega obsega imunskega odziva telesa proti virusu. Čeprav cepiva morda ne bodo preprečila okužbe z različico, pa proizvajalci pričakujejo, da bodo preprečila hudo bolezen pri veliki večini ljudi, poroča The New York Times .

Ob tem je treba poudariti, da podatkov niso objavili ali pregledali neodvisni strokovnjaki. V podjetju so napovedali, da bodo poročilo o ugotovitvah v kratkem objavili na spletu. Podobno kot pri Moderni so tudi pri Pfizerju nedavno sporočili, da poživitveni odmerek povečuje raven protiteles, ki učinkujejo proti omikronu.

Moderna je testirala več različic tretjega odmerka svojega cepiva. Vsako različico je prejelo 20 ljudi. Pred odmerkom so imeli vsi posamezniki nizke ravni protiteles. 29. dan po prejemu tretjega cepiva sta 50-mikrogramski in 100-mikrogramski odmerek cepiva močno povečali ravni protiteles, navajajo pri Moderni.

Podjetje je preizkusilo tudi večvalentne poživitvene odmerke, ki vključujejo mutacije, opažene v različicah Beta in Delta, od katerih so mnoge prisotne tudi v omikronu. V teh preskušanjih je vključenih od 300 do 600 ljudi. 50-mikrogramski in 100-mikrogramski odmerki multivalentnih poživitvenih odmerkov so prav tako povečali ravni protiteles, so še sporočili iz podjetja.