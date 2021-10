Ameriško podjetje Moderna je sporočilo, da je njihovo cepivo proti covidu-19 varno in je izzvalo močan imunski odziv pri otrocih, starih od šest do 11 let. Dodali so, da bodo podatke o rezultatih poskusov kmalu poslali svetovnim regulatorjem. Večina neželenih stranskih učinkov je bila blagih do zmernih - utrujenost, glavobol in zvišana telesna temperatura.

Moderna je sporočila, da je njeno cepivo z dvema odmerkoma ustvarilo protitelesa, ki nevtralizirajo virus pri otrocih, varnost pa je primerljiva s prejšnjimi kliničnimi preizkušanji mladostnikov in odraslih. Vmesna analiza kliničnega preizkušanja v srednji do pozni fazi pri 4753 otrocih je pokazala, da sta dva odmerka cepiva proizvedla visoko raven protiteles – proteinov v obliki črke Y, ki se vežejo na koronavirus in mu preprečijo vstop v človeške celice. Moderna je navedla, da je bila večina neželenih učinkov v študiji blagih do zmernih, med katerimi so najpogostejši bili utrujenost, glavobol, zvišana telesna temperatura in bolečina na mestu injiciranja odmerka cepiva.

icon-expand Moderna: Naše cepivo je varno in ščiti tudi otroke, stare od 6 do 11 let. FOTO: Dreamstime

V študiji je en odmerek vseboval 50 mikrogramov cepiva, kar je polovica tistega, ki se ga uporablja pri odraslih, vendar se je pri otrocih v povprečju razvilo 1,5 -krat več protiteles. Skupina vladnih svetovalcev se v Ameriki ravnokar pripravlja na sestanek glede vprašanja, ali odobriti cepivo Pfizer za otroke, stare od pet do 11 let, pri čemer je strokovnjak za nalezljive bolezni Anthony Fauci napovedal, da naj bi bil ta na voljo od sredine novembra. Informativni dokument, objavljen na spletni strani FDA, razkriva, da agencija verjame, da koristi odtehtajo tveganje za vnetje srčne mišice, kar predstavlja najbolj zaskrbljujoč stranski učinek za to starostno skupino. Švedska agencija za javno zdravje je sprejela odločitev, da do 1. decembra mlajših od 30 let ne bodo cepili s cepivom ameriškega podjetja Moderna. Sporočili so, da je za to starostno skupino povečano tveganje za nastanek miokarditisa, vnetne bolezni srčne mišice in perikarditisa, ki je vnetje osrčnika. Ob tem so sicer dodali, da je tveganje za tovrstne stranske učinke sicer zelo majhno. Za ustavitev cepljenja z Moderninim cepivom se je odločila tudi Danska, in sicer za vse osebe, mlajše od 18 let. To starostno skupino sicer že zdaj večinoma cepi s cepivom proizvajalca Pfizer/BioNTech. Prav tako moške, mlajše od 30 let, ne bodo več cepili z Moderninim cepivom na Finskem.

Cepivo Moderne je v ZDA bilo sicer odobreno za odrasle, starejše od 18 let, pred kratkim pa je bilo v nekaterih primerih odobreno tudi za tretji odmerek. Za zdaj so poživitveni odmerki odobreni le za starejše od 65 let, stare od 18 do 64 let, ki jim grozi hujše obolenje s covidom-19, in tiste, ki so zaradi narave svojega dela bolj izpostavljeni okužbam.

Po uradnih podatkih je od začetka pandemije v Združenih državah Amerike zaradi covida-19 umrlo več kot 150 otrok, starih od 5 do 11 let.