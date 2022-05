Moderna prepričana: cepivo za najmlajše bo pripravljeno za junijsko presojo

Če bo Uprava za hrano in zdravila (FDA) odobrila zahtevo Moderne, bo to prvo cepivo, z odobritvijo odobritvijo uporabe na otrocih do šestega leta starosti. "Varnostni profil, ki smo ga videli pri teh najmlajših otrocih, je pomirjujoč," je po poročanju CNBC dejal Burton.

Posvetovalna skupina strokovnjakov ameriškega regulatorja za zdravila se bo sestala junija, ko bo pregledala prošnjo Moderne za odobritev njihovega cepiva proti covidu-19 za starostno skupino otrok do šest let. "FDA ima zdaj vse osnovne podatke, ki jih potrebujejo za začetek pregleda vloge. Smo samozavestni," je za CBS dejal glavni zdravstveni direktor podjetja Paul Burton .

Modernino cepivo je FDA sicer že odobrila za uporabo pri odraslih, vendar pa ga še niso odobrili za starostno skupino od šest do 18 let. Ameriški regulatorji so namreč od podjetja zahtevali več podatkov, čeprav so ga za to starostno skupino odobrili že v nekaterih drugih državah.

Za podobno odobritev je že prej nameravalo zaprositi tudi podjetje Pfizer, ki pa je prošnjo pri FDA februarja umaknilo potem, ko je ugotovilo, da je cepivo za otroke, stare od šest mesecev do šest let, z dvema odmerkoma učinkovito le v 30 do 40 odstotkih. Vendar pa kljub temu pričakujejo, da bodo podatki o cepivu za to starostno skupino pripravljeni do junijskega pregleda.