Moderna: Učinkovitost cepiva proti hudi obliki covida-19 je bila 100-odstotna

"Verjamemo, da bo naše cepivo zagotovilo novo in močno orodje, ki bi lahko spremenilo potek te pandemije in pomagalo preprečiti hude bolezni, hospitalizacije in smrti," pravijo v ameriškem farmacevtskem podjetju Moderna.

Iz farmacevtskega podjetja Moderna so sporočili, da so pri ameriški agenciji za hrano in zdravila (FDA) danes oddali vlogo za dovoljenje uporabe cepiva proti covidu-19. Istočasno so objavili še analizo učinkovitosti v tretji fazi preizkušanja cepiva.

"V primarno analizo učinkovitosti je bilo vključenih 196 udeležencev s potrjenimi primeri covida-19, od tega 30 hudih primerov," so sporočili z Moderne. Po njihovih besedah je bila učinkovitost cepiva 94,1 % (v skupini s placebom so opazili 185 primerov covida-19 v primerjavi z 11 primeri v skupini, ki je prejemala mRNA-1273).

Učinkovitost cepiva proti hudi obliki covida-19 pa je bila, kot so še dodali, 100-odstotna.

"Učinkovitost je bila dosledna glede na starost, raso in narodnost ter demografske podatke o spolu," so povedali in pojasnili:"196 primerov covida-19 je vključevalo 33 starejših odraslih (starih 65 let ali več) in 42 udeležencev, ki so se opredelili kot pripadniki različnih skupnosti."

Da mRNA-1273 udeleženci v splošnem dobro prenašajo, ugotavljajo na Moderni: "Do danes ni bilo ugotovljenih nobenih resnih pomislekov glede varnosti."

Naslednji korak do dovoljenja uporabe cepiva je, kot poročajo iz Moderne, sestanek svetovalnega odbora za cepiva in sorodne biološke izdelke (VRBPAC), ki bo pregledal podatke o varnosti in učinkovitosti mRNA-1273. "FDA je Moderni sporočila, da sestanek načrtujejo za 17. december 2020," so sporočili iz podjetja, kjer bodo vse do zdaj opravljene analize in študije predložili tudi znanstveni publikaciji.

"Pozitivna primarna analiza potrjuje sposobnost našega cepiva za preprečevanje bolezni covid-19 in še pomembneje, sposobnost preprečevanja hude oblike bolezni covid-19. Verjamemo, da bo naše cepivo zagotovilo novo in močno orodje, ki bi lahko spremenilo potek te pandemije in pomagalo preprečiti hude bolezni, hospitalizacije in smrti," je zaključil glavni izvršni direktor ModerneStéphane Bancel.