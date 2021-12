Moderna v sporu z ameriško vlado stopila korak nazaj, sodne bitke za zdaj ne bo

Nacionalni inštituti za zdravje (NIH), ki so javna agencija ameriškega ministrstva za zdravje, so nasprotovali prizadevanjem Moderne, da na svoji patentni prijavi kot izumitelje navede le svoje znanstvenike, ne pa tudi vladnih strokovnjakov. Moderna je slednje opredelila kot "sodelavce", v svoji julijski vlogi pri Uradu za patente in blagovne znamke pa zapisala, "da je v dobri veri ugotovila, da ti posamezniki niso sooblikovali mRNA-zaporedja".

Zdaj so v podjetju vložili novo vlogo, ki pa jim daje več časa za pogajanja z NIH, saj omogoča poznejšo izdajo patenta. To pomeni, da vsaj za zdaj sodne bitke med Moderno in ZDA ne bo.

"Moderna je sprejela ta ukrep, da bi omogočila več časa za razpravo z NIH," so zapisali v podjetju in ob tem znova poudarili, da so bili njihovi znanstveniki tisti, ki so izumili zaporedje mRNA. Urad za patente je v pojasnilu zapisal, da bi Modernino julijsko vlogo lahko odobrili, a da podjetje ni plačalo pristojbine do roka, zato vloga ni bila sprejeta.

NIH je v odzivu dejal, da pozdravlja odločitev Moderne. "NIH ceni svoje sodelovanje z Moderno, ki je pripeljalo do razvoja cepiva, ki rešuje življenja. Pozdravljamo priložnost za sodelovanje s podjetjem pri reševanju vprašanj intelektualne lastnine na način, ki priznava zelo pomembne prispevke znanstvenikov NIH."