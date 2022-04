Moderna v ZDA zaprosila za odobritev cepiva proti covidu-19 za mlajše od šest let

Moderna je na podlagi kliničnih testov ugotovila, da je njeno cepivo pri mlajših od dveh let z dvema odmerkoma 51-odstotno učinkovito, pri starih od dveh do petih let pa le 37-odstotno. Vendar pa podjetje meni, da cepivo ščiti pred resnim obolenjem, saj noben od otrok, ki je sodeloval v raziskavi, ni bil hospitaliziran.

Za podobno odobritev je že prej nameravalo zaprositi podjetje Pfizer, ki pa je prošnjo pri FDA februarja umaknilo potem, ko je ugotovilo, da je cepivo za stare od šest mesecev do šest let z dvema odmerkoma učinkovito le v 30 do 40 odstotkih. Pred novo prošnjo za dovoljenje bodo nadaljevali z raziskavami s tretjim odmerkom, kjer pričakujejo boljše rezultate.

V času prevladovanja koronavirusne različice omikron se je število hospitalizacij otrok pod petim letom starosti povečalo za petkrat v primerjavi s časom, ko je prevladovala različica delta. Moderna medtem nadaljuje izdelavo cepiva, ki bo usmerjeno tako proti različici omikron kot proti izvirnemu virusu, ki je od odkritja konec leta 2019 že večkrat mutiral.