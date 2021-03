Moderna začenja preizkušati cepivo na otrocih, najmlajši stari le šest mesecev

Podatki iz prvega dela bodo služili za določanje odmerka v drugem delu, v katerem bo kontrolna skupina otrok – ti bodo prejemali placebo. Otroke bodo spremljali še eno leto po prejemu drugega odmerka, da bi ugotovili razliko med učinkovitostjo cepiva in placeba ter možne neželene učinke.

Preizkušanje Moderninega cepiva na otrocih bo po poročanju CNN razdeljeno na dva dela. V prvem delu bodo na otrocih preizkušali različne odmerke cepiv. Otroci, stari od 6 mesecev do enega leta, bodo prejeli dva odmerka cepiva v razmiku približno 28 dni, odmerek pa bo vseboval 25, 50 ali 100 mikrogramov cepiva. Otroci med 2. in 11. letom bodo prejeli dva odmerka cepiva (po 50 ali 100 mikrogramov) v razmaku približno 28 dni.

Cepivo Moderne so začeli preizkušati na otrocih.

Moderna se je za to odločila, ker želi preizkusiti, ali cepivo ščiti otroke pred okužbo s koronavirusom, če pridejo v stik z njim. "Zadovoljni smo, da lahko začnemo s fazo 2/3 študije na zdravih otrocih v ZDA in Kanadi," je povedala izvršna direktoricaStephane Bancel. "Ta pediatrična študija nam bo pomagala oceniti potencialno varnost in imunogenost našega kandidata za cepivo proti covidu-19 pri pomembni mlajši populaciji,"je dodala.

Študijo izvajajo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za alergije in nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje ter Uradom za napredne raziskave in razvoj na področju biomedicine pri Ministrstvu za zdravje in socialne zadeve ZDA.

Cepivo Moderne sicer ni edino cepivo proti covidu-19, ki ga trenutno preizkušajo na otrocih – enako počnejo s cepivom Pfizerja in BioNTecha. Načrte za preučevanje cepiva pri mladostnikih, starih od 12 do 18 let, pa je napovedalo tudi podjetje Johnson & Johnson.

Spomnimo. Ameriška uprava za hrano in zdravila je decembra odobrila nujno uporabo Moderninega cepiva proti covidu-19 za odrasle ter cepiva Pfizerja in BioNTecha za posameznike, starejše od 16 let.