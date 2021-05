Modernino cepivo pri najstnikih 96-odstotno učinkovito

V študiji, izvedeni v ZDA, je sodelovalo 3235 najstnikov. Dve tretjini jih je prejelo cepivo, tretjina pa placebo.

Ugotovili so, da je cepivo 96-odstotno učinkovito proti covidu-19. 14 dni po cepljenju s prvim odmerkom so zaznali 12 primerov okužbe z novim koronavirusom, so navedli v podjetju. Zaenkrat niso zabeležili resnih skrbi glede varnosti cepiva. Stranski učinki so bili večinoma blagi do zmerni. Najpogosteje je šlo za bolečino na mestu cepljenja. Po drugem odmerku so zabeležili glavobol, utrujenost in bolečine v mišicah. Podobni so stranski učinki pri odraslih.

Iz Moderne so ob tem sporočili še, da so v pogovorih z regulatorji o morebitni dopolnitvi dovoljenja za uporabo njihovega cepiva tudi za mladostnike od 12. do 17. leta starosti. Trenutno je odobreno samo za starejše od 18 let.

Podjetji Pfizer in BioNTech sta medtem v Evropski uniji in ZDA že zaprosili za odobritev njunega cepiva tudi za otroke, stare od 12 do 15 let. Kanada pa je v sredo postala prva država na svetu, ki je to cepivo odobrila za to starostno skupino.