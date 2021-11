Britanci kot prvi na svetu odobrili zdravilo proti covidu za uporabo doma

Britanska agencija za zdravila je kot prva na svetu odobrila uporabo oralnega protivirusnega zdravila molnupiravir, ki je namenjeno zdravljenju covida-19 pri odraslih. Klinične raziskave so pokazale, da lahko jemanje tablet, ki so bile prvotno razvite za zdravljenje gripe, tudi pri covidnih bolnikih prepolovi tveganje za hospitalizacije in smrti. Zdravstveni minister Sajid Javid je tovrstno zdravljenje že označil za prelomno pri pomoči najranljivejšim.

icon-expand Molnupiravir cilja na encim, ki ga virus uporablja za razmnoževanje. FOTO: Dreamestime

Z britanskega regulatorja za zdravila in zdravstvene pripomočke (MHRA) so sporočili, da so zdravilo odobrili za uporabo pri tistih, ki imajo blago ali zmerno obliko bolezni, hkrati pa je prisoten najmanj en dejavnik, ki povečuje tveganje za razvoj hude oblike covida-19 – debelost, visoka starost, sladkorna bolezen ali težave s srcem. "Danes je zgodovinski dan za nas, saj je Velika Britanija postala prva država, ki je omogočila uporabo protivirusnega zdravila, ki se lahko uporablja kar doma," je Javid poudaril v svoji izjavi. "To je pomembno, ker pomeni, da se lahko jemlje zunaj bolnišničnega okolja in še preden se razvije hujša oblika bolezni," je dodala direktorica MHRA June Raine.

icon-expand Molnupiravir lahko prepreči, da bi se virus SARS-CoV-2 v telesu razmnoževal, s tem pa posledično hospitalizacijo ali smrt okuženih. FOTO: Shutterstock

Molnupiravir, ki ga je razvilo ameriško podjetje Merck Sharp & Dohme v sodelovanju s podjetjem Ridgeback Biotherapeutics, je tako prvo odobreno zdravilo proti covidu-19, ki se uporablja oralno in ne intervenozno. Preliminarni rezultati laboratorijskih in kliničnih študij so pokazali, da molnupiravir lahko prepreči, da bi se virus SARS-CoV-2 v telesu razmnoževal in s tem hospitalizacijo ali smrt okuženih. Čakanje na odobritev v drugih državah Predpisali ga bodo ranljivim bolnikom, torej starejšim in tistim z oslabljenim imunskim sistemom, jemati pa ga bo potrebno dvakrat dnevno, piše BBC. Britanci so naročili 480.000 odmerkov omenjene zdravilne kure, ki bodo dostavljeni do konca leta, hkrati pa še 250.000 odmerkov podobnega eksperimentalnega zdravila, ki ga razvija podjetje Pfizer. Vrednosti podpisane pogodbe sicer britanska vlada ni razkrila. Se je pa ameriška vlada – molnupiravir tam namreč še ni odobren – zavezala k vnaprejšnjemu nakupu 1,7 milijonov odmerkov zdravilne kure, za katere bo odštela 1,2 milijarde ameriških dolarjev oziroma dobro milijardo evrov. To pomeni 700 dolarjev (605 evrov) na posamezno kuro. Nakup so že napovedali Avstralija, Singapur in Južna Koreja.

Podjetje Merck je prošnjo za izredno odobritev zdravila molnupiravir že vložilo tudi pri Ameriški upravi za hrano in zdravila (FDA), na mizi ga ima tudi Evropska agencija za zdravila (EMA). V EU je izmed zdravil za uporabo pri covidu-19 sicer že odobren remdesivir, se pa uporabljajo tudi nekatera druga, kot sta deksametazon in zdravila s protitelesi. Zdravilo je v kliničnih študijah pokazalo dobre rezultate. Glede na začasne rezultate študije je bilo v roku 29 dni po okužbi hospitaliziranih 7,3 odstotka bolnikov, ki so prejeli molnupiravir, mrtvih ni bilo. V skupini, v kateri so prejeli placebo, je bilo hospitaliziranih ali je umrlo 14,1 odstotka bolnikov. V tretjo fazo klinične študije so vključili 775 ljudi, ki so jim potrdili blažjo ali zmerno obliko covida-19.