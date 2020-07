Šter predstavniku Mondiala: Moralna odgovornost vam ne uide

Za maturantske četvorke so bili mladi letos prikrajšani, za maturantske izlete očitno ne bodo. Na hrvaškem otoku Obonjan se tako zabava 265 maturantov, večerne zabave pa so sodeč po posnetkih, ki so jih dijaki objavljali na Instagramu, polne pijače in gneče na plesišču.

Agencija Collegium Mondial zagotavlja, da so na zasebnem otoku sami, torej brez stikov s turisti in domačini, in čeprav v načrtu za avgustovske maturantske izlete ostajajo destinacije, kot sta Španija in Grčija, se je večina odločila prav za otok pri Šibeniku – druga skupina tja odhaja že prihodnji teden.

"Na nas so se obrnili številni starši, ki so imeli številna vprašanja, na katera niso dobili odgovorov. Mislim da je ta eksperiment lahko zelo poučen, in upam, da bomo dobili odgovore, preden bo šla naslednja skupina na pot," je v oddaji 24UR ZVEČER povedal vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter.

Da so razmišljali, kaj bi bila najvarnejša rešitev za dijake ter kako bi se lahko pripravili na drugačen turizem, ki prihaja v prihodnjih letih, pa pravi izvršni direktor agencije Mondial Andrej Kačič. "Zaključili smo, da ponudimo otok Obonjan, predvsem z vidika varnosti." Ponovil je, da gre za zasebni otok, na katerem so maturantje sami. "Našli smo najbolj optimalno rešitev, bistveno bolj optimalno, kot je druženje v kampih v tem trenutku."

"To je projekt, ki ga je organizator pomaknil v tisto okolje, kjer ga lahko izvaja, medtem ko ga v Sloveniji ne bi mogel. Pod temi pogoji take organizacije dogodka zagotovo ne bi bilo," na to pravi Šter.

Agencija Mondial je staršem ponudila zgolj deset odstotkov povračila v primeru preklica odhoda, Kačič pa je v oddaji 24UR ZVEČER zavrnil očitke, da gre za zaslužkarstvo. Kako nameravajo zagotavljati varnostno distanco in ali nameravajo prevzeti odgovornost v primeru okužbe s koronavirusom?

"Kdo pa prevzema odgovornost za vse zdravnike, ki so iz tujine prišli okuženi,"odgovarja Kačič in trdi, da bodo prevzeli odgovornost "tako, kot jo bo zdravstvena ustanova za svoje delavce". "Če se ocenjuje, da je Hrvaška nevarna država, naj se zaprejo meje. Ne vidim razlike med maturantskimi potniki ali osnovnošolci, predšolskimi skupinami, ki letujejo v Poreču, na Debelem rtiču."

"Zadevi nista primerljivi. Tukaj je kup predpostavljanja, ki temelji na 'častni pionirski besedi'. Podpisali so, da so zdravi, razkužujejo si roke, držijo socialno distanco. Ampak večina Slovencev je bila na maturantskem izletu. To ni namenjeno branju Dostojevskega in meditiranju,"na to odgovarja Šter.

"V tem vidim zaslužkarsko logiko, ki temelji na tem, da nagovarjate populacijo, ki sicer ne razpolaga z denarjem, ampak je že močna v svoji izraženi volji. In ta volja je seveda takšna, da zahteva enako kot prejšnja leta, ampak razmere so se spremenile. Želite povedati, da zapremo mejo–saj prečkanje meja ni nevarno, nevarno je neodgovorno vedenje. Čudim se vam, da sprejemate tako veliko odgovornost, ta je lahko huda. Verjetno se spomnite, da je pred tremi leti večja skupina maturantov prišla iz izleta (takrat brez vsake epidemije) z okužbo. Takrat so starši spraševali, komu nameniti vprašanje odgovornosti, ne odškodninske, ampak moralne–in ta vam ne uide," je Šter dejal Kačiču.