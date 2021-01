'Moral sem biti strelovod in amortizer napadov na vlado'

Jelko Kacin je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da v petek, na zadnji delovni dan njegovega mandata, niso sklicali novinarske konference, saj je bilo v teku več pereči političnih dogajanj. Kacin z današnjim dnem nastopa novo dolžnost državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. "Moje bodoče naloge, bodo zahtevale še več usklajevanja med resorji, odzive institucij in prilagajanje njihovih prioritet."Izrazil je upanje, da bo njegovih nastopov v javnosti odslej manj.

Kacin se je ob tem zahvalil vsem, ki so mu pomagali in stali ob strani pri dosedanjem delu. "Ni enostavno biti govorec vlade, saj ga naše vlade enostavno niso imele že več mandatov. Zadnjih 10 mesecev sem opravljal kar tri naloge hkrati, saj sem moral biti govorec, po sili razmer pa tudi strelovod in še amortizer napadov na vlado, ki jo je velik del javnosti pričakal na nož, svoj odnos z njo pa nekateri še naprej zaostrujejo."Spomnil je tudi na

Kacin je povedal, da so v desetih mesecih organizirali 215 novinarskih konferenc, na katerih so gostili več kot 400 sogovornikov. Največkrat je nastopila doc. dr. Mateja Logar.

Kacin je poudaril, da so na novinarskih konferencah nastopili vsi ključni predstavniki vlade ter dodal, da se ne on ne nihče od njegovih sodelavcev v tem času ni okužil z novim koronavirusom. "Ves čas smo se po najboljših močeh trudili, da bi bili vsem za zgled. Velikokrat sem se moral testirati in do konca ostal negativen. Upam, da bo tako tudi naprej," je povedal. Nekdanji vladni govorec se je ob koncu zahvalil tudi medijem in naslednici Maji Bratuša. "Nobene potrebe ni, da bi tudi ona za koga postala strelovod kot sem bil sam".