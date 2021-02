Želela moratorij na kredit, a do njega ni upravičena

A kaj to pomeni? Oglasila se nam je bralka, zaposlena v turizmu, ki je že več mesecev doma na čakanju. Ker ne zmore odplačevati obrokov posojila, je zaprosila za moratorij na kredit, najprej za šest mesecev, ker pa se stanje v njeni panogi ni izboljšalo, ga je znova podaljšala za šest mesecev. "Sedaj se tudi ta doba izteka, sama sem pa še vedno na čakanju na delo od doma. Ko sem se obrnila na banko, da bi jih vprašala za dobo devetih mesecev, ki jih je vlada naknadno podaljšala, so mi odgovorili, da ta doba velja le za tiste, ki moratorija še niso koristili."

Na Banki Slovenija so pojasnili, da morajo banke, v skladu s PKP 7, ki ureja veljavni devetmesečni moratorij, odobriti odlog plačevanja obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje devetih mesecev, vendar pa se v to obdobje šteje tudi odlog, ki ga je banka že odobrila na podlagi druge interventne zakonodaje. "Ta omejitev velja za vse kreditojemalce, tako poslovne subjekte kot potrošnike,"so pojasnili in dodali, da kreditojemalci, ki so jim banke predhodno že odobrile moratorij v trajanju devet mesecev ali več, niso upravičeni do novega moratorija na podlagi PKP 7.

Gre za omejitev, ki je skladna s smernicami o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije covida-19, ki jih je Evropski bančni organ reaktiviral z 2. decembrom lani.

Na Banki Slovenija ob tem opozarjajo, da morajo kreditojemalci zahteve za odlog vložiti najpozneje do 26. februarja, moratorij pa se mora pričeti uporabljati najpozneje 31. marca letos.

Na finančnem ministrstvu dodajajo, da lahko odlog plačila obveznosti za devet mesecev zahtevajo tisti kreditojemalci, ki so 19. oktobra lani imeli nezapadle obveznosti iz kreditne pogodbe in jih zaradi posledic drugega vala epidemije niso sposobni odplačati v roku, kar morajo utemeljiti z opisom poslovnega položaja oziroma opisom dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, ki so vplivale na njihov finančni položaj.

"Pogoj za odobritev odloga je tudi, da imajo na dan vložitve vloge za odlog poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali so na dan vložitve vloge za odlog v situaciji, ko jim je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh," so še dodali.