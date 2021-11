Morebitna zaustavitev onkologije: 'To bi bila katastrofa'

Manj odkritih rakov

Na onkološkem inštitutu skrbno sledijo podatkom o novoodkritih primerih raka. Prvi val epidemije je bolj vplival na število novih primerov in napotitev na onkološko obravnavo (število izdanih napotnic) kot drugi in tretji val. Med prvim valom so beležili kar 30-odstotno zmanjšanje števila novih primerov in napotitev. S sprotnim opazovanjem so analizirali tudi vpliv drugega vala epidemije. Ta je manj vplival na zmanjšanje števila novih primerov bolnikov z rakom – v novembru in decembru 2020 so zaznali približno 10 % manj novih onkoloških diagnoz. Tudi v tretjem valu epidemije spomladi letos je število novo odkritih rakov še vedno manjše kot pred epidemijo in dosega raven drugega vala oz. okoli 10 % manj novo odkritih rakov. Številke se sicer razlikujejo glede na vrsto raka, posebej veliki padci novih primerov so pri kožnem raku, tako nemelanomskem kot melanomu, pri raku prostate in krvnih rakih.

Ob tem je pomembno poudariti, da presejalni programi ZORA, DORA in Svit nemoteno delujejo naprej. Tudi strokovna direktorica poziva prebivalce, da se udeležujejo presejalnih pregledov in skrbijo za svoje zdravje.