Moški 92-letni ženski vbrizgal lažno cepivo proti covidu-19 in ji zaračunal

Londonska policija išče moškega, ki je 92-letni ženski vbrizgal lažno cepivo proti covidu-19 in ji za to zaračunal 160 funtov (okoli 177 evrov). Obiskal jo je še enkrat in od nje zahteval še 100 funtov (110 evrov). Za pomoč so zaprosili tudi javnost, policija pa je to dejanje označila za gnusen in nesprejemljiv napad.

icon-expand Policija v angleški prestolnici se je obrnila na javnost s posnetki nadzorne kamere, ki prikazujejo moškega, za katerega sumijo, da je z goljufijo od 92-letne ženske dobil denar. Vbrizgal ji je lažno cepivo proti covidu-19, za kar je zahteval 160 funtov oziroma 177 evrov. Moški, za katerega menijo, da je v zgodnjih tridesetih, je 30. decembra obiskal starejšo žensko na njenem domu v Surbitonu na jugozahodu Londona ter ji zatrdil, da je iz Angleške državne zdravstvene službe (NHS). Ko ji je apliciral lažno cepivo, ji je dejal, da ji bo denar povrnila NHS. V ponedeljek se je vrnil in zahteval dodatno plačilo v višini stotih funtov (okoli 110 evrov). Londonska policija je v izjavi povedala, da še ni znano, katero snov je ženski osumljenec vbrizgal, ampak glede na preiskave, ki so jih opravili v bolnišnici, je z njo vse v redu. Inšpektor Kevin Ives je incident opisal kot "gnusen in popolnoma nesprejemljiv napad, ki ne bo toleriran". Kot nekateri drugi evropski narodi je tudi Velika Britanija začela novo leto z zaprtjem države, pri njih pa divja nov, bolj nalezljiv sev virusa. Po ocenah je trenutno v Angliji okužen približno vsak 50. človek. PREBERI ŠE Na Otoku začeli cepljenje proti covidu-19 s cepivom AstraZenece Cepljenje po državi poteka, premier Boris Johnson pa je postavil cilj: cepiti 13 milijonov ljudi do sredine februarja, kar je okoli pet odstotkov prebivalstva. icon-expand