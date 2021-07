Moški iz Los Angelesa, ki se je norčeval iz cepiv, umrl za covidom

V bolnišnici blizu Los Angelesa so 34-letnika zdravili zaradi pljučnice in covida-19, a je v sredo bolezni podlegel. V dneh pred smrtjo je Harmon dokumentiral svoj boj za življenje in objavil slike iz bolniške postelje. "Prosim molite zame, želijo me intubirati in dati na ventilator," je zapisal.