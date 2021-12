Moški na Novi Zelandiji prejel 10 odmerkov cepiva v enem dnevu.

Ministrstvo za zdravje Nove Zelandije je situacijo vzelo resno, pravi Astrid Koornneef, vodja programa za cepljenje proti covidu-19 in imunizacijo. "Zaradi situacije smo zaskrbljeni in sodelujemo z ustreznimi agencijami," je dejala.

Profesorica z Univerze v Aucklandu Nikki Turner, medicinska direktorica svetovalnega centra za cepljenje, je dejala, da podatkov o tem, kako varno je, da posameznik v enem dnevu prejme toliko odmerkov cepiva, ni.

"Cepivo Pfizer, ki ga uporabljamo, je zasnovano na podlagi zgodnjih kliničnih podatkov, ki določajo, kakšna je prava količina za dober imunski odziv in dober varnostni profil," je dejala in dodala, da vedo, da večja količina cepiva povzroča več stranskih učinkov. "Zato tega gotovo ne priporočamo," je še povedala in pojasnila, da ni nobenih dokazov o tem, kakšne stranske učinke bi lahko imel nekdo, ki je prejel toliko cepiva.

Na Novi Zelandiji se pred cepljenjem ni treba identificirati

Posameznikom na Novi Zelandiji se pred prejemom cepiva sicer ni treba identificirati, poroča portal Stuff. Osebam, ki bi se želele cepiti, osebnega dokumenta ni treba pokazati, zato da bi se cepilo čim več ljudi. Kot je dejal predstavnik s tamkajšnjega ministrstva za zdravje, bi zaostrovanje identifikacijskega procesa "delovalo v nasprotju s ciljem, da bi pocepili čim več ljudi".

"Ljudje, ki nimajo nobenega identifikacijskega dokumenta s fotografijo, so nedvomno pripadniki ranljivih skupin, na primer brezdomci. Nikakor ne želimo ustvariti omejitev, ki bi jim preprečile cepljenje," je dejal.