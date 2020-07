Moški napadli voznika avtobusa, ker jim ni dovolil vstopa brez maske

Grozljiv napad se je zgodil v nedeljo v mestu Bayonne v Franciji. Skupina štirih moških je želela vstopiti na avtobus, a trije niso nosili zaščitnih mask, zato jih je voznik opozoril, da si jih morajo nadeti.

Moški opozorila niso upoštevali in so 59-letnika pričeli žaliti. Izbruhnil je pretep, dva moška pa sta voznika porinila z avtobusa na tla in ga pričela brcati. Philippe Monguillot je utrpel hude poškodbe glave in je možgansko mrtev, poroča Guardian. Monguillot je bil nezavesten, ko so prispeli reševalci.