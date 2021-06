Moskovski župan odredil obvezno cepljenje proti covidu za storitveni sektor

"Preprosto moramo narediti vse za izvedbo množičnega cepljenja v najkrajšem možnem času in ustaviti to grozno bolezen, ustaviti smrt tisočev ljudi," je sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin.

Zdravstvene oblasti v Moskvi so v zadnjih tednih poročale o postopnem naraščanju novih okužb, kar je sicer trend na državni ravni.

Rusija je na šestem mestu na svetu po številu okužb z novim koronavirusom, čeprav je predsednik Vladimir Putin večkrat zatrdil, da so se s pandemijo spopadli bolje kot večina drugih držav.

Število okužb se povečuje, medtem ko si oblasti prizadevajo, da bi državljane spodbudile k cepljenju. Moskovski župan Sergej Sobjanin je dejal, da se je v 12-milijonski ruski prestolnici proti covidu-19 cepilo le 1,8 milijona prebivalcev.

"Situacija s koronavirusom se še naprej dramatično razvija," je dejal Sobjanin. Moskovske oblasti so poročale o 5782 novih primerih okužbe in 75 smrtih v preteklem dnevu.

"V povezavi z izjemno težko epidemiološko situacijo je vodja zdravstvene službe odredil obvezno cepljenje za delavce v storitvenem sektorju," je sporočil župan.

V Rusiji se je decembra lani začela kampanja množičnega cepljenja z domačim cepivom Sputnik V. Od takrat so odobrili še tri cepiva, in sicer EpiVacCorona, CoviVac in Sputnik Lajt.