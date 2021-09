Mreža nevladnih organizacij vlado poziva, naj razširi izjeme: Naj nam virus ne vzame človečnosti

CNVOS, krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij, ki združuje več kot 1400 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov, je vlado med drugim spomnila na 212.000 Slovencev, ki nujnih življenjskih potrebščin ne kupujejo v živilskih trgovinah, ampak jih prejmejo v humanitarnih skladiščih. Kot so opozorili, z novim odlokom, ki bo veljal od srede, ti v skladišča nimajo več vstopa brez izpolnjevanja enega od pogojev PCT. Zato se sprašujejo, kako bodo prišli do osnovnih živil.

Prav tako se sprašujejo, kako bodo do strehe nad glavo v mrzlih nočeh prišli brezdomci in kam se bodo lahko sredi noči zatekle pretepene ženske, če bodo v kriznem centru dejali: "Prosimo, pridite zjutraj, ko boste testirani." Sprašujejo se tudi, ali bodo odvisniki plačali 12 evrov za hitre teste, da bodo prišli do sterilne igle.

Zapisali so še, da ni pošteno, da so humanitarni delavci prisiljeni izbirati med pomočjo ranljivim in spoštovanjem zakona. Zato CNVOS vlado poziva, naj razširi izjeme in prepreči takšne dileme. "Naj nam virus ne vzame človečnosti," so zapisali.