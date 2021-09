mRNA cepivo pred okužbo s koronavirusom učinkovito ščiti tudi nosečnice

V raziskavi inštituta Clalit iz Tel Aviva so obdelali podatke več kot 21 tisoč cepljenih in necepljenih nosečnic iz Izraela, ki so bile starejše od 16 let. V Izraelu proti covidu-19 cepijo zgolj s cepivom Pfizer/BioNTech.

V skupini cepljenih nosečnic so potrdili 131 okužb z virusom SARS-CoV-2, v skupini necepljenih pa 235. Skupini sta bili sicer primerljivi po številnih dejavnikih, kot so starost, mesec nosečnosti, izvor in kraj prebivanja. Znanstveniki pa ob tem niso raziskovali morebitnih reakcij in stranskih učinkov cepljenja.